高市議員陳致中今在臉書哀悼辜寬敏，並PO出3張陳致中、陳水扁父子在2020年3月探望辜寬敏時的照片。（陳致中提供）

高市議員陳致中今在臉書哀悼辜寬敏，並PO出3張陳致中、陳水扁父子在2020年3月探望辜寬敏時的照片。（陳致中提供）

獨派大老辜寬敏228前1天辭世 曾說人生退場像「花道」：我在我的時代 感覺到很幸福

總統府資政辜寬敏今（27）日辭世，享耆壽97歲。前總統陳水扁兒子、高市議員陳致中今發文追憶提到，2010年自己首度參選議員時曾請益辜寬敏，對方還感同身受說「有個有名的爸爸是很大的壓力」；對於辜老離世，祈願他安息，台灣的事就交給大家繼續努力。

陳致中今在臉書哀悼辜寬敏，並PO出3張陳致中、陳水扁父子在2020年3月探望辜寬敏時的照片。他表示，辜老在97歲的人生旅途上，展現對台灣的抱負熱愛、對獨立志業的打拚、對制定新憲法及國家正常化的推動堅持，無不令人民欽佩感動！

陳致中指出，2008年馬政府上台急速傾中，為凝聚台灣本土的力量，辜老以80幾歲高齡成立「搶救台灣行動聯盟」，透過「三一九鄉鎮公民行動巡迴演講」兩年間舉辦200場基層演講，辜老風塵僕僕、無役不與，這種精神與毅力，是正港愛台灣、守護台灣最淋漓盡致的表現。

陳致中提到，2010年1月辜寬敏成立新台灣國策智庫，主要原因是希望將過去阿扁總統8年執政所培養出來的政務官和人才聚集起來，不要讓他們鳥獸散，並透過智庫平台，把這些寶貴經驗保存，透過整理，留下文字，變成著作，作為未來重新執政的重要寶庫。並在2016年捐贈給財團法人凱達格蘭基金會繼續經營。

他也憶及，印象最深刻的一次，2010年首次參選議員之前，曾去辜資政的家中拜訪請益，辜老握著他的手語重心長地說「有一個很有名、很厲害的爸爸是很大的壓力，我的心情跟你一樣，但你沒有選擇，你只能比別人更努力，不怕困難，勇往直前。」無論顛撲跌飛、順逆起落，自己一直把辜老的勉勵鐫印在心版上。