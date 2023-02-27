明星夫妻郭碧婷與向佐爆出婚變，起因於在2022年7月被狗仔爆料向佐多次出軌後，兩人婚姻狀況相當受關注，直到媽媽「向太」陳嵐事後曬全家福照闢謠婚變傳聞，向佐也於今年1月公開發文放閃，令網友很驚喜。最近向佐投入直播帶貨，鏡頭前的他被網友驚呼：「瘦了很多」

向佐近日加入直播帶貨的戰場，只見他頂著一頭長髮，身穿黑色連帽上衣，大笑時雙頰凹陷的模樣，令人難以聯想先前壯碩、短髮的形象。這副暴瘦模樣也被直播間的網友調侃很像蕭敬騰，他充滿朝氣的回應的網友：「我的唱功，不配說像蕭敬騰。」

結果網友看到向佐外型變化，都認為「不是他瘦了，是濾鏡開太大」，更有人誤認成他是蕭敬騰，「第一眼以為是蕭敬騰」、「這蕭敬騰吧」。陸網更形容「瘦到脫相」、「殺氣沒那麼濃了」、「臉都瘦凹了，真的瘦了好多」

事實上，直播時向佐也被問郭碧婷的狀況，他滿面笑容地回應：「她應該在看。」還對著鏡頭隔空對郭碧婷揮手。今年1月，向太的助理在社群上發文透露，郭碧婷與向佐一起慶生，並曬出向華強、向太、向佐、郭碧婷和一對兒女的全家福，引起熱烈討論。網友們紛紛笑稱向佐終於成功挽救婚姻危機了。