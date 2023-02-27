大陸網紅周揚青2020年在微博上公開男友羅志祥與她交往多年來偷吃的種種事蹟，讓對方演藝事業跌落谷底，而去年她與前男團成員段星星大談差10歲的姐弟戀，但沒多久後戀情便畫下句點，如今單身的周揚青在微博上發出多張比基尼照片，好身材讓許多網友看到後直呼「辣翻！」

周揚青今（27）日在微博上曬出她身穿粉紅與淡藍色漸層的比基尼套裝照，當中可見淺色調的泳裝與她的金髮襯托出她白皙的皮膚，文中她更寫下「終於實現泳衣自由啦！我想明白了，我一定要趁著我還漂亮的時候，多留點辣妹照！再也不要被任何人限制，媽媽也管不了我，哈哈哈」。

照片曝光後，許多網友都十分羨慕周揚青，如此無拘無束自在隨風的生活狀態，更紛紛留言大讚「我要是有這樣的身材真的會得瑟死」、「怎麼做到細枝掛碩果，我太愛了」，對此，她回應「我前面多少年都被教育說不可以露胸，有傷風化或者對我不好，但是我今年也想通了，哈哈它不過就是我身體的一部分」。

事實上，其實過去她與羅志祥在交往時就曾透露，男方不喜歡女友在外面穿得太性感，如今已經與羅志祥分手多年的她也開始大方做自己，據悉，周揚青這趟旅遊相當奢華，她前往美國談品牌合作成功後，便訂了峇厘島寶格麗度假村的房間來獎勵自己，她更表示這次一定要好好放鬆「躺它個5、6天」。