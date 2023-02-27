綠色和平組織於228假期辦理淨山行動行之有年，今年於花蓮壽豐鄉鹽寮村193縣道處擴大辦理，號召全台各地行動者兵分兩路清理山林與河川，總計清理372公斤垃圾，其中塑膠製品及玻璃罐占大宗，現場亦撿到多個沙發椅墊、 口罩、電風扇、塑膠拉門、鞋子、木椅等家用廢棄物。

本次行動由綠色和平9位水隊志工、6位攀爬志工及9位地面志工所組成，2月26攀爬隊志工即以繩索垂降方式，沿著山坡撿拾垃圾，同時間水隊志工沿著河岸清理垃圾，由地面志工負責登記、分類及打包垃圾。根據統計，前3名仍為與人們生活息息相關的塑膠袋、玻璃瓶和塑膠杯。

綠色和平行動者統籌林于方表示，每年淨山淨河行動都會清理出可觀的垃圾量，其中一次性垃圾總占最多數，希望行動可以帶來正面的改變，垃圾越來越少，也期待政府必須有更全面的源頭減量政策，引導重複使用的理念，讓全民能真正落實於日常生活中。

花蓮林區南華工作站森林護管員呂溱甄指出，2020年南華工作站曾與綠色和平於同址合作辦理淨山，當時發現此區垃圾量驚人後，林務局每年皆定期至該地進行清理，同時亦於沿路增設監視器系統，以科技執法，規勸民眾不得隨意丟棄垃圾。

呂溱甄說，這幾年垃圾量確實減少，但仍有民眾於天色較暗時隨手丟棄垃圾，因此成科技死角，林務局將針對違者依法嚴懲，同時期望民眾可以減少一次性垃圾。