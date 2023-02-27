因應國內嚴重缺藥問題，衛福部今日召開記者會宣布解決缺藥問題之短中長期方案，其中健保藥價調整等相關作為，健保署長石崇良表示，針對近期短缺之藥品，今年不會調整藥價，此外未來也規劃常缺藥品項由中央統一購買。

衛福部政務次長王必勝、健保署長石崇良、食藥署長吳秀梅今召開記者會，王必勝指出，衛福部已擬定短中長期的缺藥因應措施，短期將針對近期有缺藥之品項，進行因應處理，妥善規劃藥價調整事宜，其中包含DET（健保藥品支出目標制度）。

中期方案為持續檢討DET制度，以及建立常態防缺藥處理中心，加強藥品供應及替代藥品資訊傳遞等；長期目標為檢討現行健保藥價政策，並針對專利屆期藥品，鼓勵輔導國產業者生產。

石崇良說明，每年的藥價調整是依健保法進行，今年預定調整的藥品約有6千項，總額達81.8億，但考量疫情、俄烏戰爭及通貨膨脹等因素，將適度調降藥價品項數和調整額度。

石崇良說，具體實施方式包含「處方藥及指示藥品之價格保障」、「近期短缺之藥品」、「不敷成本藥品調整價格」，如健保支付價已低於處方藥基本價或調整後低於基本價，今年度將不予調整或以基本價保障；近期缺藥的如氧化鎂、安莫西林、乙醯胺酚等也不予調整。

石崇良表示，如新藥價公告後廠商不敷成本，可在公告內兩周內檢具成本資料，申請重新核定。至於藥價調整時程是否還會繼續延期？他說，將維持3月1日公告，4月1日上路的時程，不會再更動。

石崇良指出，健保署針對缺藥的未來精進作為，短期將針對指示藥品的價格進行保護，給予無替代性藥物合理的價格，並對缺藥品項進行藥價檢討；中期將啟動DET檢討，建立風險管控機制，對於市場寡佔貨供應有限的藥物，給予適當價格保護，並配合防缺藥中心規劃全國統一採購的試辦計畫。

至於長期目標，石崇良強調會持續與各界溝通，全面檢討健保藥價政策，對必要性藥品給予適當價格保護機制。