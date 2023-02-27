獨派大老辜寬敏228前1天辭世 曾說人生退場像「花道」：我在我的時代 感覺到很幸福

總統府資政辜寬敏辭世，總統府祕書長林佳龍今天表示，這幾年我們所敬重的前輩，包含史明、前總統李登輝、彭明敏相繼辭世，時代巨人的殞落，未竟之事的叮囑，壯志雖未酬，但他們一生為台灣邁向正常國家開疆闢土，點亮前路，至死方休的精神，令我們尊敬，鞭策我們接力完成。

林佳龍指出，稍早得知辜寬敏已經永遠離開我們，心中感到悲慟。辜老在70年代，台灣威權風聲鶴唳的時刻，挺身為台灣與當權唱反調，要求解除戒嚴、開放言論自由、取消黨禁等倡議，皆是當年的致命禁忌，但辜無所畏懼，我們感念曾經為那個大時代投身為自由奮鬥的每一個人。

他說，辜老一生為台灣出錢出力，曾將一半的財產30億信託捐給台灣，為推動和平、教育、文化及社會和諧等公益怒力，除了關心台灣國家前途，也持續協助清寒弱勢家庭，「他的精神化作千風，我們永遠緬懷」。

林佳龍表示，辜寬敏及諸位前輩的一生不是只為自己而活，而是為台灣集體的尊嚴與福祉而活，辜穿著白色西裝，頂著白髮，蓄著性格的鬍鬚，穿梭於台派大小場合的身影，如今已無法再見。

他回憶，辜寬敏曾說，不管他做什麼都會支持，「每每想起這句話，我心中總有溫暖」，因為我們正一起走在前人們開闢的航道上，持續為推動台灣國家正常化而努力著。

林佳龍指出，他在擔任民進黨祕書長時，2007年9月30日全國黨代表大會上正式通過的「正常國家決議文」，辜寬敏就是背後一位重要的推手。他感謝辜寬敏一生奉獻台灣，「如今化作春泥更護花，願您在另一個國度，永遠守護我們共同的國度，台灣！」