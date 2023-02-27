屏東縣消防員蕭翰隆26日執行公墓打火勤務時，意外被重達五噸的水廂車壓傷，屏東縣長周春米今日上午南下恆春向家屬致意慰問，並要求全面檢修縣內消防打火設備，務必確保消防員在執行勤務時，能夠順利、平安值勤。

蕭男意外發生前抵達公墓起火點，停車並拉起手剎車後，下車查看火勢並準備置放輪檔，瞬間小型水箱車突然向前滑動，當時他站在車輛右前方，來不及反應，即被車輛壓在右前輪下方。

事故水箱車已服役19年。(林和生攝)

事後了解，這台事故水車服役年齡為19年，按照相關規定車輛使用年限是20年，因此意外發生後，消防局將全面檢修縣內消防打火設備；周春米表示，一名消防弟兄因為值勤殉職讓她感到悲動與不捨，已向家屬承諾會盡全力協助治喪事宜，也會爭取最高撫卹。

她也沉重提醒民眾，清明前夕、慎終追遠，但要記得星星之火可以燎原，稍微一點火苗就會造成很大損害，這幾天消防員疲於奔命在救火，希望大家掃墓時千萬要落實防火安全，不要造成雜草火警，增加消防員的負擔，多一分小心，少一分遺憾。