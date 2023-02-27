北市一名女子去年與郭姓前男友分手後2個月，傳送電子生日賀卡祝福前任生日，內容提及自己已有新歡，未料郭男惱羞成怒，接連傳訊息騷擾女子，讓女子嚇到報警處理。台北地院審結，依散布文字誹謗罪，處郭男拘役50日，得易科罰金5萬元。可上訴。

判決書指出，郭男去年4月間與前女友分手，同年6月收到前女友傳來的電子生日賀卡，內容提及前女友已有新歡，郭男因而心懷不滿，自同月份開始不斷傳訊息騷擾前女友。

郭男的訊息提及，「妳的吃相比XX女還難看，有機會我讓妳男朋友看看妳淫蕩的樣子」、「妳家、公司我知道！希望可以聊一下，不要這樣的冷淡」、「為什麼傳訊息打給妳都不回…那我直接找妳男朋友談」等語，甚至郭男還傳電子郵件到前女友的公司，自稱現任男友，女子背著他與男同事出軌，讓前女友選擇對簿公堂。

台北地院審理後，法官認為郭男因得知前女友另有交往對象而心生不滿，無視前女友的意願反覆跟蹤騷擾，還傳訊息誹謗及恐嚇，已經造成前女友身心恐懼，考量郭男於開庭時向前女友道歉，但未達成和解等一切情狀，依散布文字誹謗罪，處拘役50日，得易科罰金5萬元。可上訴。