中部知名的水域遊憩景點大安濱海樂園，每年都吸引遊客蜂擁而至。中市府觀旅局指出，隨著天氣漸暖許多遊客會去海邊走走，今年提早於3月起開放民眾沙灘戲水、衝浪、風箏衝浪等活動；並派駐合格水域救生員巡護岸邊水域遊憩活動。呼籲民眾務必遵守水域遊憩活動公告、配合現場救生員指示，玩得開心又安全。

觀旅局表示，大安濱海樂園屬開放性海域，為維持水域遊憩活動安全，現場均有公告相關水域安全規定及豎立警告牌，每年3月至12月，自上午7時至下午6時止，開放民眾沙灘戲水、衝浪、風箏衝浪等活動，並聘請由國軍最強海龍蛙兵退役的合格水域救生員們於旁戒護，守護遊客安全。

大安濱海樂園3月起開放戲水、衝浪，中市府派駐退役蛙兵救生員巡護。（台中市政府提供）

觀旅局長陳美秀指出，今年派駐合格水域救生員，巡護岸邊水域遊憩活動，以大安濱海樂園為據點，配置沙灘車、水上摩托車、橡皮艇、救生板、救生衣、拋繩袋、急救箱等精良裝備，以即時救援，為遊客生命安全提供充足保障。

大安濱海樂園3月起開放戲水、衝浪，中市府派駐退役蛙兵救生員巡護。（台中市政府提供）

觀旅局說明，民眾應隨時注意天候水域狀況及身體狀態，確保自身安全防護措施，更應注意水域遊憩活動公告，切勿違反警示牌公告範圍、時間、活動種類；否則將依發展觀光條例第60條規定處以1萬元以上、5萬元以下罰鍰，並禁止其活動。

觀旅局及所屬風景區管理所也會同教育、水利、消防、警察、區公所、里辦公處等各機關，針對大安濱海樂園及周遭水域執行不定期聯合稽查取締與勸導工作，如不聽勸導者，將由水域主管機關依法裁處。

觀旅局強調，大安濱海樂園周邊鄰近景點有龜殼生態公園、大安水蓑衣生態教育園區、大安區休閒農漁園區等，往南也可連接至高美濕地、三井Outlet、梧棲觀光漁港，非常適合安排旅行、感受台中海線風情，更多旅遊資訊歡迎至台中觀光旅遊網查詢。