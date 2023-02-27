228連假憾事！住桃園的16歲黃姓少年與住嘉義縣的莊姓少女透過網路認識，黃男趁著連假到嘉義找莊女，26日騎機車載莊女行經嘉166縣道新港鄉一處民宅前，疑因不熟悉路況，失控衝撞廟柱、電線桿，黃男送醫搶救後仍不治，莊女輕傷，檢警今天相驗初步認為黃男無照駕駛，未酒駕，創傷性休克致死，將進一步調查肇禍原因。

黃姓少年騎機車衝撞路邊這間廟的柱子。（讀者提供／廖素慧嘉義傳真）

檢警初步了解，黃姓少年與住嘉義縣新港鄉的莊姓少女同齡，是網友，黃男昨天中午騎機車載莊女出去買午餐，12時15分許沿166縣道新港鄉安和村路段時，不知何故突然衝撞路邊一間廟的柱子，接著又撞擊電線桿，連人帶車都摔倒在地。

新港消防分隊救護車獲報趕到現場搶救，黃男意識不清、OHCA（到院前無心跳呼吸），莊女意識清楚、身體多處擦傷，救護車趕緊將2人送醫急救，但黃男仍宣告不治，莊女則暫無大礙。

嘉義地檢署檢察官偕警方今天相驗黃姓少年無照駕駛自撞死因。（廖素慧攝）

檢警初步調查，黃男是未成年少年，無照騎機車，酒測值0，研判可能是黃男不熟悉路況，也不熟悉機車操控，才會失控自撞廟柱及電線桿。