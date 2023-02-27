台東垃圾掩埋場大火持續延燒，台東縣長饒慶鈴、市長陳銘風今天一早到現場了解滅火進度，里民到場陳情說，連2天惡臭，頭暈不舒服，趕緊逃離家園；環保局表示，周邊空氣懸浮微粒是去年同期當地日常背景值的4倍，目前逐漸下降，里民也會多方安置，不過居民還是很難接受。

里民向縣長、市長陳情表示，這次掩埋場大火汙染實在太嚴重了，究竟何時可以完成滅火都沒確切答案，居民都不知道要忍受多久，這些汙染吸到身體裡面，可能影響呼吸道、肺等慢性病，尤其是連假後小朋友上學和老人日照班問題，都要解決。

台東市垃圾掩埋場持續延燒，縣長饒慶鈴與市長陳銘風前往了解滅火情況。（莊哲權攝）

饒慶鈴表示，這兩天消防局已出勤百名人力、數十消防車，搭配砂石車、怪手作業，火勢已經控制，縣府昨也向雲林調借移動式空氣濃度粒子監測車，依數據顯示目前空汙沒有危害，但懸浮微粒的確較高，而且有比較重臭味，她知道這是民眾不能忍受的，會全力加速滅火、改善空品。

環保局長郭建成說明，根據監測數據，除懸浮微粒比較高，其他沒有太大影響，其中周邊空氣懸浮微粒最高達到去年同期當地日常背景值的 4倍，目前逐漸下降，但數據仍比較高，依風向和現場處理狀況會持續改善，建議民眾做好自我防護、盡量遠離汙染處。

饒慶鈴指出，台東市建農垃圾掩埋場火災持續，煙霧迷漫的狀況雖趨好轉，火勢也已控制，但的確影響周邊居民生活與行車安全，慶鈴指示消防局、環保局全力處置，並提醒鄉親減少外出並做好個人防護，民眾若身體不適，請盡速就醫。

饒慶鈴說，已與陳銘風協調，並協助市公所爭取經費，加速處理建農掩埋場垃圾堆置，這次火災已排除人為因素，有可能是易燃垃圾造成，呼籲鄉親務必落實垃圾分類。