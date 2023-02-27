「金三銀四」招聘季即將啟動，大陸2023應屆畢業生加入求職大軍。回顧2021屆應屆畢業生已進入職場1年據麥可思的收入分佈分析顯示，2021屆應屆畢業生的平均薪資為5833元（人民幣，下同）、是近10年中最高。而近期在網上被頻繁討論的「月入過萬」族群，在應屆生裡只占6.1％，雖已高於2020屆的4.3％，但仍是極少數人群。

實際上，據《中國青年報》曾對全大陸大學進行的2700份調查問卷結果來看，有超過20％大學生認為畢業後月薪可以過萬，也凸顯現實與理想間存在較大差距。

進一步分區間來看，38.4％的2021應屆生畢業起薪集中在4000至6000元之間，月薪6000至8000元的應屆畢業生占比23.7％。即便從業平均收入較高的行業，也是如此，包括資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業6781元、電子電氣設備製造業（含電腦、通信、家電等6508元、運輸業6351元、金融業6100元。

在高薪行業，大學生的漲薪空間較為樂觀，但行業僅能涵蓋少量職場人。在畢業三年後的2018屆畢業生平均薪資破萬的行業是資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業的1萬691元。

但同時值得注意的是，當代大陸年輕人在注重薪資水準時，也關注與生活的平衡。根據界面新聞稍早報導，近半數職場人優先選擇「錢少、事少、不累」的工作，越來越多的職場人期待投入更多的精力到生活中，對工作時間之外的生活充滿期待。