宜蘭龜山島休眠3個月，即將醒來了！3月1日將開放遊客登島；為了共同守護美麗的生態島嶼，交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處結合相關單位，於明（28日）舉辦「2023龜山島淨灘活動」，預計號召500人參與。

神秘的龜山島成為遊客喜愛打卡點之一。（東北角管理處提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

龜山島為蘭陽平原東邊太平洋上的一座火山島，1977年以前島上有人居住，後來因軍事需要，而將居民遷居至本島，迄今都無人定居島上，現由海巡署頭城大隊管理；2000年解除軍事管制，開放登島生態體驗，遂神秘的龜山島成為遊客喜愛打卡點之一。

有知名地標「島孤人不孤」也是必拍景點。（東北角管理處提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

小小的島上蘊含豐富的生態及人文古蹟，圍繞龜尾湖畔的環湖步道、沿途有龜山島生命之泉的冷泉，及全台唯一天然生長的原生蒲葵林相，還有豐富多樣的動植物生態；曾是島上最高學府的原龜山國小校址，還有知名地標「島孤人不孤」都是必拍景點。

宜蘭龜山島休眠3個月，即將醒來了！3月1日將開放遊客登島。（東北角管理處提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

而受東北季風影響，海面風浪大，故每年12月至隔年2月，龜山島屬「休眠」狀態，不開放登島，同時讓島上的動植物生態好好休息復育；終於在3月1日將重新開放賞鯨船載客登島，為保護島上生態，每日開放1800人，須提前申請，而週三僅開放學術研究500個名額。

為永續生態環境，東北角管理處特別與宜蘭縣政府環保局暨環保志工、海洋委員會海巡署北部分署第一岸巡隊、宜蘭賞鯨協會等相關單位，於明日舉辦「2023龜山島淨灘活動」，並且號召「東北角之友」臉書粉絲團網友一同參與，預計會有約500人參與，藉此呼籲民眾一起愛護環境、打造綠色旅遊家園。

每年的5月至8月是龜山島賞鯨豚的最佳季節。（東北角管理處提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

龜山島賞鯨船解說員簡逢均指出，每年的5月至8月是龜山島賞鯨豚的最佳季節，而海豚出沒的時間點需視當天洋流和魚群的動向，魚群多的話，相對容易看見鯨豚，烏石港賞鯨協會都會先派搜索船出海尋找鯨豚的蹤跡，讓遊客能大飽眼福、捕捉鯨豚萌樣。