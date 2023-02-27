雞蛋近期供貨不穩，北部民眾買不到雞蛋哀鴻遍野，缺蛋嚴重情況，中南部民在228連假也感受到了，228連假遊客湧進南投縣風景區遊玩，疑似看到雞蛋就搶購，目前傳統雜貨店、連鎖賣場蛋架全空了，只剩皮蛋、鹹蛋，早餐店也買不到蛋餅，店家也沒有辦法賣蛋炒飯，只剩沒蛋的蛋炒飯。

傳統雜貨店的蛋籃已經空好幾天，業者坦言不知道何時才有貨。（楊靜茹攝）

傳統雜貨店指出，原本雞蛋進貨量足以供應鄰近村落居民的需求，不過最近卻叫不到貨，雞蛋賣完就沒有了，蛋籃已經空好幾天。不少要買雞蛋的家庭煮婦買不到雞蛋，喃喃說：「想不到新聞報導缺蛋係金Ａ！」

魚池鄉的連鎖賣場的蛋架，只剩皮蛋、鹹蛋，及擺滿火鍋湯底，店員坦言不知道雞蛋何時到貨。（楊靜茹攝）

魚池鄉的餐廳業者則說，他原本固定叫貨的蛋商，已經好多天沒有辦法正常供貨，他26日、27日跑遍埔里鎮已經通通買不到蛋；以往一人份蛋炒飯，都是用一顆全蛋去烹調，近期改成半顆蛋，沒想到現在到處買不到雞蛋，只好賣沒蛋的蛋炒飯，就看顧客有沒有辦法接受。

立委馬文君26日才在福順宮附近雜貨店買茶葉蛋，該店家坦言這鍋茶葉蛋賣完，也叫不到蛋煮茶葉蛋了。（立委馬文君提供／楊靜茹南投傳真）

近期，九族文化村的櫻花滿開，吸引遊客入園賞花，鄰近巷弄都成了停車場，永川巷、福順宮附近賣茶葉蛋的雜貨店也受惠，立委馬文君26日才在該家店消費，po臉書「最近鬧蛋荒，寒流來襲可以吃到熱呼呼的茶葉蛋，整個身體都溫暖了起來，這是鄉下人情味的小確幸」，沒想到該店家坦言：「這鍋茶葉蛋賣完，也叫不到蛋煮茶葉蛋。」