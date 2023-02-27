Another exhibition bout against an overmatched MMA fighter, another easy "win" for Floyd Mayweather. Floyd was just having fun out there. Congrats to Aaron Chalmers on showing up and getting a bag. #MayweatherChalmerspic.twitter.com/yxPvh9hbpG — WG (@NvictusManeo) February 25, 2023

退役拳王梅威瑟（Floyd Mayweather）在英國的首秀不太順利，他與退役格鬥選手「小丑」查默斯（Aaron Chalmers）周六在倫敦O2體育館打了一場表演賽，但是觀眾很不賞臉，好幾千張票沒有賣出去。墊場賽開打之前，觀眾席幾乎空無一人，比賽因此延後半小時，還好主賽梅威瑟上陣的時候，前幾排還是坐滿了，但上層剩餘很多空位。

英媒報導拳賽的票價是141.5英鎊（新台幣5198元），最貴的可到1038.5英鎊（新台幣3.8萬），透過付費收視的也要24.88英鎊（新台幣913元）。墊場賽在當地時間20:30才開始，等到梅威瑟和查默斯的主賽開打時已經是很晚的22:50，有拳迷在推特嘲笑：「梅威瑟在倫敦的25位觀眾面前打拳擊，這是我看過運動史最悲慘的一幕。」

梅威瑟在2021年與網紅拳手羅根保羅（Logan Paul）打了一場表演賽，因為兩人實力差距懸殊，比賽內容相當於梅威瑟在打一個會移動的沙包，觀眾高喊退錢。梅威瑟大方承認：「講到合法搶銀行，我是最頂尖的。」

這次英國拳迷不想讓梅威瑟搶劫了，正如他們所料，比賽毫無可看性，46歲的梅威瑟單方面把35歲的查默斯打著玩，比賽也沒有計分，以平手收場。場邊的亮點反倒是「世足賽女神」伊凡娜（Ivana Knoll），不知為何她也跑去看拳賽，她該則貼文獲得15萬個讚，可能比實際關注這場拳賽的人還多。