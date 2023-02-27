大陸國務院總理李克強24日在中南海紫光閣會見「港產」國際著名數學家丘成桐時表示，科技創新和發展需要基礎科學的重要支撐，支持科研人員秉持十年磨一劍的精神，發揮想像力和創造力，實現新的突破。同時，加強國際交流合作，共同爲人類文明進步貢獻力量。

據央視26日晚間新聞聯播，李克強說，科技創新和發展需要基礎科學的重要支撐，數學是基礎科學的基礎，可以說是自然科學的皇冠。要尊重科學規律，強化基礎科學研究，紮紮實實把科技創新和發展的基礎打牢。

李克強還指出，支持科研人員秉持十年磨一劍的精神，潛心向學，保持定力，力戒浮躁，發揮想像力和創造力，實現新的突破。要尊重人才，營造盡展其才的環境。加強國際交流合作，共同爲人類文明進步貢獻力量。

報導指出，丘成桐長期從事數學研究和教育，是世界首位獲國際數學界最高榮譽菲爾茲獎的華人，近年來在大陸致力於基礎學科建設和傑出數學人才培養。

74歲的丘成桐在香港長大，曾經就讀培正中學和香港中文大學，去年正式從美國哈佛大學退休，受聘北京清華大學講席教授。這意味著在美國生活和工作半世紀後，丘成桐全職回國。