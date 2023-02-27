228連假第三天，天氣回暖，新北市景觀處推薦大家到林口竹林山觀音寺或三峽行修宮賞花、祈福、玩公園，來趟身心靈的療癒之旅。

位於林口區的竹林山觀音寺，又稱竹林山寺、竹林寺，是林口、蘆竹、龜山等三個地區的信仰中心，平日香火鼎盛，每逢櫻花季，更是吸引眾多民眾來賞花拍照。

竹林山觀音寺與對面的竹林山寺公園，主要種植的櫻花為台灣山櫻及吉野櫻，目前山櫻花正盛開中；幾棵等不及的吉野櫻花木也搶先綻放，但多數仍呈含苞狀態，預計3月中旬才會迎來吉野櫻的盛開。

竹林山觀音寺雕梁畫棟的觀宇與奼紫嫣紅的櫻花交互輝映，公園內小橋流水的景致與優美的庭園風光，相當適合參拜後來沉澱散心。而公園附近還有一座共融遊戲場，採用顏色亮麗的PU舖面，使整座遊戲場充滿活潑、童趣的意象，還有4種遊具，讓小朋友們可以遊玩放電。

坐落於三峽區白雞山的行修宮，又稱白雞行修宮、行天宮三峽分宮，是台北行天宮的分廟。行修宮大殿前的庭園、後山及周邊種植的山櫻花也正盛開中，此外，庭園內栽種的多株木蘭花也正值花期，白色、粉色及紫紅色的木蘭花競相綻放，相當吸引遊客們的目光。到行修宮除了可以賞花參拜外，也有登山步道可供民眾健走，沿途走來令人心曠神怡、舒適快活，步行到山頂更可欣賞一整片松林及相思林，眾多美景讓人感到舒服療癒。

景觀處表示，目前山櫻花花期將步入尾聲，吉野櫻預計於3月中綻放，土城希望之河、淡水天元宮、雙泰產業道路、三芝三生步道等景點的更多花況與相關活動資訊，可以瀏覽景觀處架設的「2023新北蒔花好綻-浪漫櫻花季」花況網站(http://cpqweb.com/ntpciflower/)，或到臉書搜尋「賞花快報」粉絲專頁，按讚、追蹤以獲得新北市的即時花況跟相關訊息。