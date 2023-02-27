棒球熱潮席捲全台！獲得全球關注的世界棒球經典賽睽違10年再度回到台中，「2023世界棒球經典賽(WBC)」 A組預賽3月8日至12日，將在台中洲際棒球場盛大登場，而世界棒球經典賽全球僅4座城市具舉辦資格，台中市就是其中之一，且全球第一場開打的賽事就在臺中，格外獲得關注。

身為主辦城市的市長盧秀燕，迎接這樣國際棒壇盛事，一如既往以務實審慎的態度，據了解，台中市長盧秀燕責成市府團隊與主辦單位緊鑼密鼓積極籌備，並邀請美國大聯盟(MLB)副主席兼WBC主席Jim Small，親自與機關首長召開籌備會議，逐步聽取專案簡報，要求各單位務必全力以赴籌備，迎接世界球迷與國際友人到訪台中。

「2023世界棒球經典賽(WBC)」 已成為當前全台球迷熱門話題，從輿論上可看出對於臺中城市行銷、觀光、旅遊、休閒、住宿、餐飲、運動與週邊商品的銷售，成功帶動消費刺激，顯見盧秀燕對於運動推展的用心，要讓台中透過「2023世界棒球經典賽(WBC)」推上國際舞台。

棒壇人士表示，盧秀燕市長對於棒壘球極為重視，是唯一的城市首長，在四年內接辦過2019年亞洲棒球錦標賽錦賽、2019年世界12強棒球錦標賽、2022年U23世界盃棒球賽、2022年12世界盃壘球錦標賽以及2023年世界棒球經典賽等頂級國際賽事。盧秀燕從迷你棒、少棒、青少棒、青棒、成棒、不老棒球、社區棒球、女子棒球、企業女子壘球聯賽等均支持推動，積極參與職棒中信兄弟在洲際主場賽事，更與球迷拋下總冠軍黃彩帶，舉辦封王遊行，深獲球迷讚賞成為棒壇佳話，推展運動成效卓著，成果豐碩。

「2023世界棒球經典賽(WBC)」 A組預賽官辦熱身賽將在3月5日至6日、正式賽在3月8日至12日將於台中洲際棒球場盛大登場，現進入倒數階段，勢必帶動全國瘋棒球，再次成為全台焦點，而洲際棒球場不僅是中華隊主場，也讓擁有「世界棒球之都」美名的台中市實至名歸。