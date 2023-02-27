總統府資政辜寬敏今（27）日辭世，享耆壽97歲。高雄市長陳其邁今在臉書追悼並不捨地說，辜老是台灣民主轉型的重要力量之一，在228前夕聽聞他過世消息，更讓人深感遺憾，感謝他對台灣民主化的貢獻。
陳其邁今中午在臉書追憶辜寬敏提到，聽聞總統府資政辜寬敏先生辭世，心中感到哀悼不捨；97歲的辜老，一生用行動愛台灣。陳其邁說，228前夕，辜老過世的消息，更讓人深感遺憾，「感謝辜老對台灣民主化的貢獻，堅定守護台灣、熱愛本土的精神，我們也會永懷於心，秉持前進」。
總統府資政辜寬敏今（27）日辭世，享耆壽97歲。高雄市長陳其邁今在臉書追悼並不捨地說，辜老是台灣民主轉型的重要力量之一，在228前夕聽聞他過世消息，更讓人深感遺憾，感謝他對台灣民主化的貢獻。
陳其邁今中午在臉書追憶辜寬敏提到，聽聞總統府資政辜寬敏先生辭世，心中感到哀悼不捨；97歲的辜老，一生用行動愛台灣。陳其邁說，228前夕，辜老過世的消息，更讓人深感遺憾，「感謝辜老對台灣民主化的貢獻，堅定守護台灣、熱愛本土的精神，我們也會永懷於心，秉持前進」。
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