高雄市長陳其邁今在臉書追悼總統府資政辜寬敏。（擷取陳其邁臉書）
高雄市長陳其邁今在臉書追悼總統府資政辜寬敏。（擷取陳其邁臉書）
獨派大老辜寬敏228前1天辭世　曾說人生退場像「花道」：我在我的時代 感覺到很幸福

總統府資政辜寬敏今（27）日辭世，享耆壽97歲。高雄市長陳其邁今在臉書追悼並不捨地說，辜老是台灣民主轉型的重要力量之一，在228前夕聽聞他過世消息，更讓人深感遺憾，感謝他對台灣民主化的貢獻。

陳其邁今中午在臉書追憶辜寬敏提到，聽聞總統府資政辜寬敏先生辭世，心中感到哀悼不捨；97歲的辜老，一生用行動愛台灣。陳其邁說，228前夕，辜老過世的消息，更讓人深感遺憾，「感謝辜老對台灣民主化的貢獻，堅定守護台灣、熱愛本土的精神，我們也會永懷於心，秉持前進」。

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