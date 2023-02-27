德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）26日對於中國提出的俄烏戰爭停火建議以懷疑態度回應。他說，要看中國大陸做了什麼，而非說了什麼。

路透報導，大陸外交部24日在俄烏戰爭週年日發布「關於政治解決烏克蘭危機的中國大陸立場」，包含停火止戰、啟動和談、保護平民和戰俘、核武器用不得和戰爭打不得等共12項內容，並表明支持盡快恢復直接對話、最終達成全面停火。

佩斯托瑞斯接受公共德國廣播電台（Deutschlandfunk）訪問時表示：「根據我所聽到真實性不明的報導，中國大陸可能正打算將自殺式無人機提供給俄羅斯。但同時間他們又提出一份和平方案。那麼我建議，用中國大陸的行動而非言語來對其下判斷。」

佩斯托瑞斯的說法，呼應北大西洋公約組織（NATO）與歐洲聯盟執行委員會（European Commission）24日當天對中國提案所做的評論，兩者皆對北京擔任調停者的可信度提出質疑。

烏克蘭總統澤倫斯基對中國大陸提案的一些內容表示歡迎，但他表示，只有境內爆發戰爭的國家，才應該有資格起頭提議和平方案。

佩斯托瑞斯也強調，要由基輔來決定何時及在什麼條件下與莫斯科展開談判。他並暗示，烏克蘭是否要奪回俄羅斯2014年併吞的克里米亞半島，同樣要由基輔來做出決定。

佩斯托瑞斯說：「我傾向認為，是的，克里米亞是烏克蘭的領土，因此必須歸還。但同樣地，這不是該由我們做的決定。」