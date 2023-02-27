具備證照將提高求職錄取率，增加職場競爭力，新北市教育局長張明文表示，證照力就是專業力也是就業力，新北市推動技能精進及「證能合一方案」，精進教師實務能力，協助技術型高中學生在畢業前，可達「一生兩證照」的目標，精進就業能力，成為各領域頂尖專業人才。

教育局表示，新北市率全國之先自106學年度推動「證能合一方案」，迄今累計補助開設558班、萬餘名學生受惠。107學年度起更首創補助英語檢定輔導專班，以接軌國際，累積開設逾69班；109學年度鼓勵開設照顧服務員職類輔導專班；110學年度起新增APCS大學程式設計先修檢測專班，強調跨學科整合應用；為了鼓勵建教合作班學生考證照，已累計開設64班技術士輔導班。

另外，新北市技術型高中與科技大學策略聯盟，如泰山高中延請黎明技術學院師資，進行課程加強；南強工商與宏國德霖科大及東南科大合作，進行觀光事業科及汽車科的移地訓練，深化學生實務操作的能力。教育局亦爭取學生實習材料費、證照考試報名費，同時引導學校緊密鏈結產業需求，進行職涯實務體驗，以提升專業度。

南強工商實習主任周佩玉表示，因證能合一方案的補助，學校得以在暑假開設專班提前訓練，今年度資訊科林維祥等5位同學傳來捷報，已通過並取得2張乙級、3張丙級的電子類科證照，成功經驗將與學弟妹分享。

樹人家商觀光事業科的建教生王嬿淳，透過證能合一方案力爭上游，在校期間取得餐飲服務丙級、客房服務丙級、飲料調製丙級及遊程規畫師初階等4張證照。於實習期間，表現深獲喜來登飯店主管與同事肯定，畢業後以繁星徵選錄取景文科大，成為學弟妹的學習典範。