屏東北大武山地勢險峻，登山客眾也頻傳意外。高雄市新興國小體育衛生組長蘇峰賢從登山菜鳥進步到只需7小時就能單攻往返北大武山，台灣百岳攻頂數已超過一半的他，單單北大武山就登頂175次。蘇峰賢也嘗試帶領家人、老師與學校老師、家長一圓百岳夢，感受台灣大山大景的壯闊與美好。

蘇峰賢提醒，北大武山已是「登山觀光勝地」，一般新手千萬不要輕忽北大武山的危險與難度。（高市教育局提供／袁庭堯高雄傳真）

北大武山位於屏東縣霧臺鄉好茶村、泰武鄉泰武村與臺東縣金峰鄉嘉蘭村交界，標高3092公尺，是中央山脈南端唯一一座百岳，地勢陡峭、危崖多，有「南台灣屏障」之稱，也是排灣族的聖山，山友普遍認為爬起來比鄰近的嘉明湖、玉山都難，疫情期間全台掀起登山潮，北大武山的救援、傷亡事件也隨之攀升。

蘇峰賢台灣百岳足跡迄今已超過55座，其中包含玉山4次、雪山5次與南湖大山2次、奇萊北峯2次，但他唯獨鍾北大武山巍峨俊秀的美景，有空就開車去爬山，迄今累計登頂175次。

29年前，大學時的蘇峰賢初生之犢不畏虎，自告奮勇帶著國畫教授與同學第一次「刻苦」登上北大武山後，就愛上北大武山多樣的美景，沿途那個美景、奇樹都如數家珍，其中一棵枯掉的鐵杉被他命名為「婆娑少女舞者」，還有一棵姿態有如山水畫的「旋轉鐵杉」，都是他每每與山友熱情分享的景點。

蘇峰賢表示，一開始他爬北大武山至少都要2至3天時間，現在進步到只要約7小時就可以單攻來回。但他也提醒，北大武山已是「登山觀光勝地」，一般新手千萬不要輕忽北大武山的危險與難度。蘇峰賢笑說，也因為山的危險，觀察一個朋友能不能深交，從登山過程是否互助的態度就可以判斷，他也因爬山結交到不少摰友。

蘇峰賢過去在屏東縣瑞光國小任職時，就曾帶著學生完成登頂，成為學生一輩子記憶深刻的冒險故事。他也帶過家人、老師與學校老師、家長成功登上三角點，一同分享壯闊的美景。蘇峰賢說，身體變的健康是登山的附加價值，重點是能改變人的想法，打造勇於面對人生的勇氣。未來，他的登頂記錄還會一直再改寫。