近期低齡老人就業話題引發熱議。根據第三方廠商招聘平台發佈的調研報告顯示，有超過6成的老年人退休後再就業意願強。但對於老人再就業，大陸專家建議，目前對老人再就業市場仍不健全，相關的制度保障要跟上。

近日新華社旗下《半月談》刊文指出，未來10年間大陸將迎來史上最大「退休潮」，60後（指60歲退休以後）族群正以平均每年2000萬人速度退休，其中不少女性在年滿50歲時，就切換到了退休養老的人生下半場，也讓近期老人就業的話題頻頻登上熱搜。

據大陸招聘平台「前程無憂」去年10月發佈的《2022老齡群體退休再就業調研報告》顯示，68％的老年人退休後再就業意願強。另有46.7％的老年人重返就業市場為尋求個人和社會價值，19％求職者希望發揮一技之長，繼續追求職業發展，34.3％的求職者通過再就業補貼家用。

具體執行上，去年8月針對老年人招聘的中國老年人才網正式上線。從職缺資訊看，保安、清潔、停車場管理員、照護師等基礎職位出現的頻率較高。求職的老年人年齡普遍集中在55至65歲之間，其中不乏大學甚至研究生高學歷。但這些高學歷老人在求職過程中屢屢碰壁，甚至遭遇無企業問津的情況。從目前老年人求職情況來看，不少老年人再就業的方式仍以朋友介紹為主。