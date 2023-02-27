第29屆美國演員工會獎（SAG Awards）今（27）在加州舉行頒獎典禮，這場典禮被視為奧斯卡獎前重要的前哨戰之一，而楊紫瓊這次再度脫穎而出，創紀錄成美國演員工會獎首位亞裔影后，領獎時她更激動到直接在台上爆粗口。

稍早楊紫瓊再度以電影《媽的多重宇宙》封后，因此當她上台領獎時，明顯情緒十分激動，直接在台上飆出「Ｓ」及「F」開頭的髒話，逗得台下來賓哄堂大笑，接著她說道「這個獎不光是頒給我的，也是頒給每一個像我一樣的女孩的，謝謝給予我們一席之地，我們需要被看見，需要被聽見」。

然而，除女主角獎外，男配角關繼威也創紀錄成為該獎首位亞裔的最佳男配角，而同劇潔美李寇蒂同樣奪下最佳女配角，且得獎當下更捧著楊紫瓊的臉嘴對嘴接吻，最後更一舉奪下最佳電影整體演出獎，這次《媽的多重宇宙》可是說是本屆最大贏家，面對即將到臨的奧斯卡更是增添不少氣勢。

事實上，楊紫瓊先前已獲得第80屆金球獎影后，而當時她發表得獎感言時，因舞台旁響起提醒感言過長的音樂時，楊紫瓊霸氣直喊：「閉嘴，我可以揍你！」也引發全場大笑，如今再度獲獎的她，被視為本屆奧斯卡的得獎大熱門。