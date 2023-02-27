近期國內缺藥問題頻傳，為平息民怨，衛福部今日召開記者會，首度揭露當前面臨嚴重缺藥的15項藥品，對此衛福部政務次長王必勝解釋，缺藥問題繁多且複雜，其中包含供應、製造、臨床需求、分配不均、用藥習慣、藥價等，未來將以短、中、長期方案因應缺藥問題。

衛福部健保署日前指出，目前國內共有88項藥品通報缺藥，為避免缺藥擴大，今年將不予砍價。食藥署今天則首度公布，近期國內缺乏的15項藥品以及因應措施，缺藥清單如下：

1.氧化鎂錠劑

2.Amoxicillin單方抗生素藥品

3.Amoxicillin 與 Clavulanate 複方藥品

4.Pectin／Koalin 止瀉口服液劑

5.Domperidone止吐栓劑

6.Acetaminophen 80mg 口服錠劑

7.Mometasone水溶性鼻用噴液劑

8.Ezetimibe／Atorvastatin 10／20 毫克

9.Lansoprazole口溶錠(制酸用藥)

10.含Frangula及Sterculia之膨脹型瀉劑

11.含Dutasteride及Tamsulosin複方藥品

12.Minoxidil 降血壓藥品

13.破傷風疫苗

14.Cisatracurium插管用肌肉鬆弛劑

15.Urokinase血栓溶解劑

王必勝表示，針對民眾關切的氧化鎂錠劑，係因業者通報缺工，目前已核准其他業者專案製造，且春節後已大量生產，每月合計生產3000萬錠，目前採每周分批供應，已逐步緩解臨床需求。

Amoxicillin單方抗生素藥品則已協調國產業者增加生產，預計3月可供應2200萬顆；Amoxicillin與Clavulanate複方藥品則已協調業者積極爭取輸入，估計個規格藥品可在3月陸續供應臨床需求。

Minoxidil降血壓藥品則因國外原廠供應問題導致缺藥，目前仍在控貨中，預計今年9月30日恢復供應，食藥署已啟動公開徵求，於今年2月核准其他廠商專案進口藥品，並預計於今年3月中開始供應。

破傷風疫苗缺貨目前則已核准2家藥商專案進口，食藥署已在今年1月陸續完成封緘檢驗，現有庫存仍達20萬劑，預計3月會有藥品陸續輸入。