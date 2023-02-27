諷刺漫畫「呆伯特」作者亞當斯貶抑非裔美國人，挨轟種族歧視而慘遭多家美國媒體封殺，億萬富翁馬斯克今天逆風力挺亞當斯，反過來砲轟媒體「歧視白人和亞裔人士」。

呆伯特（Dilbert）作者亞當斯（Scott Adams）22日在影音網站YouTube上發表種族主義言論，稱非裔美國人是「仇恨團體」，「洛杉磯時報」、「華盛頓郵報」和「今日美國報」（USA Today）等媒體相繼宣布刊登呆伯特漫畫。

特斯拉（Tesla）創辦人、推特（Twitter）老闆馬斯克（Elon Musk）回覆相關推文時表示，媒體長期以來對非白人存在種族歧視，現在卻變成「歧視白人和亞裔人士」。

馬斯克在推文中反酸：「也許他們可以試著不要成為種族主義者。」

一名推特用戶說，警察執法暴力下的白人受害者，所得到的媒體關注遠不如黑人受害者，馬斯克回應道，相關報導「非常不成比例地宣傳錯誤訊息」。

馬斯克去年10月接掌推特以來，他對社會問題的看法日益受到各界以放大鏡嚴格檢視。

馬斯克與民權組織曾就推特對仇恨內容應審查到何種程度，以及恢復先前被暫停的推特帳號等問題發生爭執。若干廣告業者出於對自身品牌安全考量而不再於推特投放廣告後，推特也針對相關問題推出新的管控措施。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1120227