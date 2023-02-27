觀察者網報導，政協第十四屆全國委員會第一次會議將於3月4日在北京開幕。目前，上海、廣東、貴州、湖北等多個省份的新任全國政協委員已啟程赴京。

據新民網報導，26日下午，60名新任在滬全國政協委員啟程赴京，出席即將於3月4日開幕的全國政協十四屆一次會議。新任委員們將先參加為期2天半的全國政協新任委員培訓，為履行職責做好準備。據瞭解，目前在滬全國政協委員共有102名，連任委員將於3月2日赴京參會。

據南方網報導，2月26日上午，37名新任住粵全國政協委員從廣州集中啟程赴京，在全國兩會開幕前夕，參加為期2天半的全國政協新任委員培訓，為更好履行委員職責做準備。據悉，本次參加大會的住粵全國政協委員共有67名。連任住粵全國政協委員將於3月2日上午赴京參會。

多彩貴州網消息，2月26日上午11點40分，部分住黔全國政協委員從貴陽機場啟程出發前往北京，出席全國政協十四屆一次會議。

據《湖北日報》報導，2月26日中午，新任住鄂全國政協委員和在湖北的全國政協委員乘坐列車，赴京學習，並參加即將召開的全國政協十四屆一次會議。啟程前，委員們參加省政協住鄂全國政協委員座談會，聽取湖北省經濟社會發展情況的通報，交流履職情況和參加全國政協十四屆一次會議的準備情況，進行聯名提案協商。

據《甘肅日報》報導，住甘全國政協委員2月25日在蘭州集中，準備赴京履職。截至當天12時，住甘全國政協委員均已辦理了相關手續。據悉，在蘭州集中後，新任全國政協委員將於近日集體赴京，參加新任委員培訓。

多地舉辦全國政協委員座談會

報導稱，近日，河南、遼寧等省份在住當地全國政協委員赴京前舉辦了座談會。

據《河南日報》報導，2月26日，新任住豫全國政協委員學習座談會在鄭州舉行。會前，委員通過集中學習和自學相結合的方式，深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想和中共二十大精神，認真學習習近平總書記關於加強和改進人民政協工作的重要思想以及《中國人民政治協商會議章程》等內容。

另據《遼寧日報》微信公眾號消息，2月24日，全國政協十四屆一次會議住遼全國政協委員座談會在瀋陽召開。遼寧省委書記郝鵬在會上指出，希望大家不負重托，充分發揮委員主體作用，認真履職盡責，完成好使命任務。要旗幟鮮明講政治，自覺強化政治意識、政治擔當，自覺從政治上觀察和處理問題，自覺把講政治的要求貫徹到履職參會全過程。要堅定信心強預期，講好遼寧經濟運行穩中有進、政治生態持續淨化、全面振興蓄勢待發的生動故事，闡釋好遼寧實施全面振興新突破三年行動的具體舉措以及帶來的發展機遇，吸引更多企業投資遼寧、更多人才匯聚遼寧。

據《人民日報》1月18日報導，政協第十三屆全國委員會常務委員會第二十五次會議對人選建議名單進行了認真審議，協商決定第十四屆全國政協委員2172名。其中，中共委員852名，佔39.2％，非中共委員1320名，佔60.8％。56個民族都有人選進入全國政協。平均年齡56.6歲。大學以上學歷2037名，中國科學院院士、中國工程院院士共125名。