汐止分局趁228連假到人潮聚集處宣導預防詐騙。（警方提供）

汐止分局趁228連假到人潮聚集處宣導預防詐騙。（警方提供）

新北市汐止警分局趁228連假走訪汐止區龍泉宮、添福宮等人潮聚集場所，利用餐敘、遶境活動舉辦詐騙預防宣導活動，提升民眾防詐意識，宣導如何認識詐騙。汐止分局偵查隊長廖國安分享了5種現行常見詐騙手法，包括假投資、假交友、假網拍、分期付款和猜猜我是誰，透過深入講解詐騙集團的手段和話術，讓民眾能更清楚理解詐騙集團的常見手段，達到減少被害人的目的。

警方表示，詐騙集團通常會打來冒充公職人員、銀行人員、警察等身分，以各種理由引誘受害者進行匯款、操作ATM提款機、提供存摺、帳戶及個資等行為，因此需要警惕這些虛假的電話來源，當接到未知來電時，應記住三步口訣「一聽、二掛、三查證」，以免成為詐騙集團的受害者。

汐止分局長黃國政呼籲，詐騙手法各式各樣且日新月異，包括假中獎通知、假檢警詐騙，又或者近期詐騙集團可能利用政府近期發放6000元津貼，衍生出的假消息詐騙，若民眾接到不明來電或詐騙訊息，可至就近派出所請求警方協助，或撥打110及24小時免付費165反詐騙專線。