近日大陸有關新能源產業的重大消息不斷爆出。據第一財經報導，近日大陸中央工作組密集赴有「亞洲鋰都」之稱的江西宜春調研，督導當地鋰礦開採，並指示對宜春當地鋰礦選礦企業進行全行業的停產整頓。同時一個特大跨省盜竊新能源汽車電池團夥被「團滅」的消息，也引發關注。

據「宜春發佈」24日消息指出，從即日起決定對涉鋰電新能源產業違法犯罪依法進行嚴厲打擊。依法嚴厲打擊在全市範圍內非法偷采盜采、私挖濫采、無證開採、以探代采、超深越界開採鋰礦等礦產資源行為和非法買賣、存儲、加工、運輸無合法來源礦產品行為。

此次行業整頓也引發市場的鋰雲母價格大幅反彈。據宜春鋰電人士表示，上週宜春0.9品味的鋰雲母突然較前日每噸上漲300多元（人民幣，下同），「從原來的1051元／噸一下子漲到了1440元／噸，隔夜大漲了37％，與碳酸鋰價格的走勢都背離了。」

另外從宜春市多名政府工作人員表示，近一周中央派至宜春的工作組分批次先後到達，包括自然資源部，工信部和公安部等部門，不排除後續還會有其他部委赴宜春督導鋰礦企業相關採礦和生產情況，也引發日前召開全市緊急擴大大會，部署相關整頓工作。

另據武漢警方最新通報，經過一個多月的縝密偵查，打掉一個特大跨省盜竊新能源汽車電池團夥，輾轉9省抓獲3個層級、15名犯罪嫌疑人，破獲全國各地同類案件42起。據武漢青山警方介紹，這起盜竊案的手法新奇，隱蔽性強，是新型盜竊犯罪。