3女1男從南橫六口溫泉1條野徑登山，其中1女山友腳受傷無法行走，由於山勢陡峭，台東縣消防局搜救小組25日清晨出發，昨天日11時11分許終於抵達待援者位置，並通報空勤直升機於今天上午9時3分成功吊掛傷者送醫。

女山友循幾乎沒有路的野徑登山腳受傷，救難人員前往救援。（消防局提供）

台東縣消防局表示，於24日接獲登山客於海端鄉摩刻南山處因不慎滑落導致右膝疑似連結髕骨內側韌帶斷裂、右大腿接近膝蓋處肌肉拉傷腫脹無法行走，急需救援，請求協助。

消防局獲報後立即召集關山大隊山域專責隊4名搜救小組前往救援，沿途地形險峻，且登山路徑多是陡峭的岩石邊坡及原始密林，歷經兩日攀登，於26日11時11分許抵達待援者位置，現場並立即搜尋可供直升機執行吊掛作業位置，同時通報消防署及申請空中勤務總隊直升機，於27日7時59分空勤直升機起飛前往執行任務。

女山友循野徑登山腳受傷，空勤直升機成功吊掛送醫。（消防局提供）

空勤總隊救援直升機於8時32分抵達現場上空，惟山脊雲層覆蓋、視線不佳，直升機於現場上空滯空半小時左右、多次盤旋及多角度由峽谷進場嘗試救援，終於9時3分協助傷患成功吊掛，9時48分本局救護車後送馬偕醫院，平安順利完成本次搜救任務。

消防局呼籲民眾不論出門遊玩或至山區旅遊務必注意行車及登山安全；從事登山活動時，務必結伴而行並評估身體狀況再行上山，呼籲民眾謹慎面對登山活動，方能避免憾事發生。