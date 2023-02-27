據觀察者網報導，被爆推中文菜單、背漢語對話來歡迎中國遊客不到10天後，韓國業界進一步加大迎接中國遊客的力度。據韓國經濟TV報導，以旅行、飯店業和免稅店為中心的韓國旅遊行業正陸續招聘中文導購、中文導遊以及推出更符合中國人習慣的支付方式。

下周起，韓國樂天免稅店將加大免稅店中文網站的活動力度，向購買珠寶、手錶等商品的中國消費者提供最大程度的優惠活動；樂天觀光開發公司還在為五星級濟州君悅酒店和綜合度假村濟州夢幻塔招募精通中文的職員。

新羅免稅店則與韓國規模最大的BC信用卡公司（同時支持Visa、MasterCard、UnionPay、JCB等國際業務）合作，為中國遊客引進新的移動結算系統；此外，新羅免稅店還計劃運營中國留學生會員俱樂部。

21日，韓國免稅店協會透露，去年免稅店銷售額為17.8163兆韓元（約合人民幣944.5287億元），與新冠疫情前的2019年相比，僅恢復到71.6％的水平。韓媒分析稱，「中國市場低迷」是韓國免稅店行業不景氣的主要原因之一。因此，如今，韓國各大免稅店對中國遊客翹首以盼。

據韓國京鄉新聞報導，上周，韓國國務總理韓德洙宣佈，本月底之前將目前每周62班往返於韓中兩國之間的航班增至80班，從下月起根據兩國協議內容，分階段增加航班至每周100班。

如今，韓國旅遊業界加大了針對中國遊客的旅遊產品開發以及招募中文導遊、營銷人員等「準備活動」。韓國旅行社Modetour透露，最近招募了一批華語導遊，同時，公司還在通過北京分公司加強各類宣傳活動。

首爾淑明女子大學經濟學系教授徐龍九稱，「目前，韓國消費者可支配收入並未增加，貸款利率卻持續上漲，物價也一路走高，所以大家都沒有錢，韓國經濟如今非常困難，中國人的回歸將會對經濟復甦產生很大幫助。」

本月10日，韓聯社報導稱，韓國政府認為中國新冠疫情流行已觸頂後回落趨穩，因此決定從2月11日起恢復向中國公民發放赴韓短期簽證。這是中國公民赴韓短期簽證時隔40天重新放開。

在這一消息宣佈後，不少韓國商販「連夜出攤」。在首爾知名購物街明洞銷售牛肉串的攤販李某在銷售招牌上寫上韓語、英語及中文版本的產品介紹，「聽說遊客們陸續回來了，所以從今天開始做生意。今年，中國遊客可能會特別多，所以招牌也特地加了漢語，還用了比較大的字體。」

銷售雞肉串的朴某也對中國遊客期待不已，「在新冠疫情之前，中國遊客很多，當時漢語交流很熟練，但現在已經有點生疏了，所以我重新背了漢語會話。」

韓媒強調，對中國遊客的期待感不斷增加這個現象不分行業。韓國整形外科也有人期待恢復「醫療旅遊」，明洞一家整形外科的工作人員透露，「到去年為止，根本看不見曾是主要收益來源的中國顧客的身影，主要都是日本人。」化妝品店的銷售員們也正在練習「你好」等用語，一位化妝品行業從業人士介紹，「今年開始，會主要安排能夠進行包括漢語在內的外語會話的職員。」

此前，中國外交部發言人汪文斌曾表示，中國重啟出境團隊游的利好消息傳遍全球後，多國政府與旅遊從業者翹首以盼、熱情歡迎中國遊客到來，很高興看到，中國遊客走出國門，為多國旅遊業復甦、經濟發展帶去新活力。隨著出境游復甦，相信中國與世界各國的經濟、人文交流將進一步深化，為全球經濟復蘇增添更多信心與動能，「我們也希望有關國家為中國遊客提供安全、便利的環境和條件。」