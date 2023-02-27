3月即將到來，與印度神童阿南德同門派、台灣首席吠陀占星師李靜唯分析，3月份事業運旺的是吠陀雙子，近期能在專業領域上脫穎而出，感情方面吠陀處女近期和另一半訂定未來的計畫，至於吠陀水瓶財運超級旺，無論是買彩券或投資都將得到不錯的收益，吠陀天蠍則要注意身體健康，避免血光之災。

李靜唯表示，吠陀占星是印度古老的科學占星術，只有兩成的人吠陀占星星座會跟自己的西洋星座重疊，八成的人吠陀星座會落在西洋星座的前一個星座，以出生日期來分，出生日期落在15號以前的多半會是自己西洋星座的前一個星座，想要了解自己的吠陀占星星座是哪一個，可以參考以下的對照表。

吠陀占星星座對照表。(圖／李靜唯老師提供)

【3月事業運勢分析】

▍吠陀雙子（吉）

雖在工作方面會面臨激烈的競爭，不過只要對自己充滿信心，就能夠在專業領域脫穎而出，建議可多參加社群團體聚會，將有機會接觸各行業的菁英或前輩，來拓展人脈及工作領域的機會。

▍吠陀巨蟹（凶）

要注意工作方面情緒將會明顯低落，甚至發生人際關係的困擾，導致需背負不屬於他們的黑鍋，建議保持心平氣和心態，勇敢面對問題，才不至於將事情鬧的更難收拾。

▍吠陀摩羯（凶）

3月會因很多不確定因素，導致工作許多正在進行的計劃遲遲無法收尾，且前事未了，後面還會有更多新的工作讓你心煩氣躁，建議規劃好生活作息，才能好好處理工作問題。

【3月感情運勢分析】

▍吠陀處女（吉）

另一半對於感情的投入會更加理性，並開始著手制定關於未來計劃，無論是要開始一起生活或談婚論嫁，3月是一個有大幅進展的時機，不過生活中的磨合問題，需做好心理準備。

▍吠陀牡羊（凶）

3月兩人之間容易為了對方的交友情況而爆發衝突，建議有些事做不到時，千萬不要輕易答應，否則一旦破壞彼此之間的信任，便難再次修復。

▍吠陀天秤（凶）

兩人之間因缺乏默契，當許多生活瑣碎事無法達成共識時，便會發生爭執，並朝著對方發脾氣，小心過度發洩、情緒抱怨，反而讓彼此關係更加惡化。

▍吠陀射手（凶）

3月份會發現伴侶的火氣特別大，與另一半總是發生激烈爭執，造成較大的情緒起伏，假如正打算結束這段關係，建議此時並非談判最佳時機，有可能因心亂如麻影響判斷力，而做出錯誤的決策。

【3月吠陀財運運勢分析】

▍吠陀水瓶（吉）

3月的財運會有亮點產生，無論是購買彩券或投資，將會有不錯的收益，只是相對支出也因此增加，如沒控制好荷包，財神爺可能只是來過個水。

▍吠陀金牛（凶）

3月財運的波動幅度較大，千萬別太輕易相信一些資訊就貿然投入資金，也要特別注意小人是非，嚴重可能會官司纏身。

▍吠陀獅子（凶）

3月需留意會有資金不足的情況，出手大方的吠陀獅子，對於每一筆錢的使用，都需精打細算，尤其防範人情壓力所產生的額外支出。

▍吠陀雙魚（凶）

3月資金運用會有些吃緊，也沒有什麼偏財運，再加上投資成果不如預期，一切還是宜謹慎保守，顧好荷包為佳。

【3月健康運勢分析】

▍吠陀天蠍（凶）

身體方面需特別注意頭痛、暈眩、長期睡眠不足及呼吸系統等問題所引發的精神衰弱，出外也盡量避免因精神不濟，而發生意外血光之災。