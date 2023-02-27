前台獨聯盟日本本部委員長、總統府資政辜寬敏今早逝世，消息傳回彰化鹿港老家，引發當地民眾熱議，辜從2014年起連續9年都親自返鄉頒發慰問金給弱勢族群，9年來頒發將近上億元，如今逝世讓在地鄉親不捨，也感謝其對家鄉的奉獻。

辜從2014年起連續9年都親自返鄉頒發慰問金給弱勢族群，9年來頒發將近上億元，如今逝世讓在地鄉親不捨，也感謝其對家鄉的奉獻。(縣府提供／吳建輝彰化傳真)

辜寬敏是彰化鹿港辜家子弟，儘管他不是在鹿港出生，但其父親辜顯榮遺訓「以身為鹿港人為榮」，辜寬敏從沒忘記，每年春節前，辜寬敏都會親自回鄉頒急難救助金及助學金，每年都有上加貧戶受惠，年年發出500多萬元，累績發出約1億元，今年因為其身體出狀況才中斷，沒想到從此再也沒機會發放。

「取之於社會，用之於社會」，辜寬敏身價深不可測，他將其資產中約30億元交付信託，每年孳息做公益，在鹿港家鄉辦理「弱勢家庭學生就讀高職／五專助學金」，每年都有上百學生獲獎，

往年辜寬敏返鄉頒發慰問金時，必定提到父親，他說曾沒忘記自己是鹿港人，小時候祖母靠洗衣服把父親養大，父親過世前曾把他叫到面前說，他賺的錢是台灣人的錢，有機會也要還給台灣人，儘管當時他才11歲，但至今都沒忘記。

只要能照顧鹿港人，他都會支持，他也說過能為台灣做事是他一生最有意義的事，雖然他在台北出生、求學長大，但他以身為鹿港人為榮，也期盼大家都能以鹿港人為榮。

鹿港鎮長許志宏表示，感謝辜寬敏前輩對鹿港的奉獻，儘管他是在台北出生，卻始終惦記著鹿港人。還以身為鹿港人為榮，謝謝他對鹿港的付出、關心、關愛，如今鹿港失去了這位大善人，令人感到不捨與難過，也希望她一路好走。