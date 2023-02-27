福爾摩沙台新夢想家球團27日宣布，上季效力過新北國王，卻因膝蓋韌帶撕裂提前報銷的全能前鋒麥卡洛（Chris McCullough）正式宣告傷癒復出加盟。目前夢想家陣中擁4名洋將(吉爾貝克、波因特、卡拉曼與麥卡洛)，球團將會於洋將大限前作出最終決定。

麥卡洛現年28歲，身高208公分，曾在 2015年 NBA 選秀會首輪第 29 順位被布魯克林籃網隊選中，曾與林書豪有過短暫的合作經驗，而後也加盟華盛頓巫師隊，生涯累積59場 NBA 出賽紀錄。2021-22球季，麥卡洛來台征戰PLG，賽季因傷僅出賽7場，場均攻下20.9分、8.6籃板、1.7助攻及1.1阻攻的全面數據，其中外線命中率達4成21，更曾創下單節5記三分、21分的聯盟紀錄。

台新夢想家總經理韓駿鎧表示，麥卡洛的身手大家有目共睹，雖然上季他受到傷勢困擾，不過對於他的能力仍不質疑，「這段時間他經歷了非常辛苦的復健，也以很積極的態度面對，我們都相信他能夠從傷病中滿血歸來，成功與隊友磨合，提升團隊的整體侵略性！」

韓駿鎧也特別提到，「夢想家一直以來對洋將的養成都十分重視，所以對於麥卡洛以及吉爾貝克，球團及教練團都有長期合作的意願，期待能夠透過更完整的規劃與配合，更加鞏固夢想家的團隊文化！」

麥卡洛表示，他非常期待可以加入夢想家，「在上個賽季時，我對於夢想家的團隊文化與拚戰風格就一直都非常尊敬，非常興奮可以加入他們！」談及自己的傷勢狀況，麥卡洛也提到，他現在非常渴望能夠回到球場的與高水準的對手競爭，「我已經準備好帶著滿滿的能量加入夢想家，我也相信我們可以一起朝著我們的目標邁進！」