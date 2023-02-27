未來粵港澳大灣區如何實現金融互聯互通、提升數位金融融合度？中國金融四十人論壇（CF40）和中國金融四十人研究院近日聯合主辦的「明珠灣金融峰會（2023）」上，北京大學數位金融研究中心主任、北京大學國家發展研究院副院長黃益平表示，希望粵港澳加大雙向投資交易，推動金融開放互聯互通，並建議將香港定位為大陸最重要的國際金融中心，並建設成人民幣金融中心，數位人民幣將在其中起到明顯作用。

根據《南方都市報》引述黃益平說明，香港已經是國際投資者高度認同接受的金融中心，如把香港做成人民幣的離岸市場，非居民外國人如果要投資持有人民幣，就直接在香港投資，並認為大灣區可以加強支撐數位人民幣走出去的新型基礎設施建設和頂層設計，並提供更多數位人民幣跨境支付應用場景。。

而現場發布的《粵港澳大灣區數位金融的發展機遇、挑戰與前景》報告中也提到，香港作為活躍的離岸人民幣中心，將成為連接國內國際市場樞紐，進一步推動人民幣使用和流通，助力人民幣的國際化進程。如果大部分粵港澳三個貨幣區之間的金融交易都使用人民幣作為仲介，就可以大大降低「貨幣錯配」的風險。

另針對擴大金融開放、實現互聯互通，黃益平建議大陸與港澳還需要繼續有序拓寬雙向投資和交易，「投資機構可以更便利地相互交易。讓香港的機構到大陸來做交易，讓大陸機構到香港做交易，比如投資銀行等」。