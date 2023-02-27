今（27）日是228連假第3日，上午國道壅塞路段主要是國1南向湖口至新竹、北向圓山至汐止；國3南向中和至樹林；國5南向南港系統至石碇、北向頭城至坪林；國10東向仁武至燕巢系統。

根據高速公路即時路況，國3環東-南港南向從早上開始就沒有脫離「紫爆」狀態，到中午12點多車速也才13公里；國3甲萬芳-木柵 東向路段也是塞塞停停不時「紫爆」。

高公局表示，上午8點56分國3南向57公里處3輛小客車追撞，占用內線車道，9點25分排除，造成後方車流回堵7公里；9點29分國3南向50公里處4輛小客車追撞，占用內線車道，9點43分排除，造成後方車流回堵2公里；10點15分國1北向164.8公里處1輛小客車及1輛大貨車追撞，占用外線車道，10點19分排除，造成後方車流回堵2公里。

預判今日下午重點壅塞路段是國1北向苗栗-湖口、南屯-后里、西螺-埔鹽系統；國3北向關西-大溪、大山-香山、草屯-霧峰、竹山-中興；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等11路段。到上午11點，國道全線交通量32.7百萬車公里，預估今日交通量118百萬車公里。