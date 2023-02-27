藝人Apple（黃暐婷）25日陪發燒、腹痛的牙醫男友掛急診，在IG批評醫院不給有需要的病人躺空床，沒人情味、不知變通，遭網友砲轟，昨天深夜Apple再度發文，指出醫院主動打電話來道歉，又引爆網友怒氣，護理師更抨擊「醫院提供醫療比提供人情味更重要」。

繼抱怨急診不給病人躺床爭議後，Apple昨天（26日）在臉書發文解釋所有來龍去脈，當時男友上吐下瀉、發燒、畏寒、肚子痛，連站著都有困難，醫師懷疑是腸胃炎或盲腸炎，做了血液尿液檢查，按照醫院分流指示，在戶外等待區等2小時後報告出爐，但Apple看男友身體很適不又發燒很擔心，才進去急診問有沒有病床能借躺一下。

Apple表示，事件爆發後，醫院主動來電了解狀況，並致歉防疫期間分流造成不便，指出因為疫情醫護人手不足，讓一些病患無法即時獲得百分百的照顧。

文PO出後，曾對此事發表言論的護理師謝佳真再度發文，認為「醫院提供醫療比提供人情味更重要」，並提出3點醫護不給病患躺床的可能原因，第一，急診檢傷分類會判定病人的狀況。第二、可能急診有收到「急診大量傷患通知」，或空床可能是確診、傳染疾病病患躺過還沒清理。第三 如果身體虛弱，急診都有提供輪椅。

謝佳真說，大家都是很不舒服才去急診，但急診室的目的是搶先救治緊急危重的病患，不是提供人情味，至於Apple事件她無法妄自斷言，詳細狀況還是要詢問醫院急診的工作人員。