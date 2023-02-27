能高安東軍路線上的台灣池營地25日發生森林火警，火勢於27日上午撲滅，大面積箭竹草坡遭燒毀，焦黑樣貌凸顯在金黃山坡，讓許多山友看了相當難過。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

能高安東軍路線上的台灣池營地25日發生森林火警。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

位在中央山脈北三段能高安東軍路線上的台灣池營地，疑因天乾物燥，25日發生森林火警，花蓮林區管理處獲報後，隨即派員與南投林管處從屯原登山口前往災區打火，並於今天上午撲滅火勢，一旁林木雖未遭受波及，不過大面積的箭竹草坡遭燒毀，焦黑樣貌凸顯在金黃山坡，讓許多山友看了相當難過。

台灣池營地位於花蓮縣秀林鄉，25日下午疑因天乾物燥，草坡突然發生火警，山友見狀趕緊通報，花蓮林管處獲報後，考量前往災區的能高越嶺古道東段路徑破碎，人員赴災區有安全疑慮，便協請直昇機吊掛人力至現場滅火，但因當天山區雲層太厚，直升機無法飛行，只好動員人力步行上山，南投林管處則派遣機動救火隊自能高越嶺古道西段的屯原登山口進入前往打火。

兩處的救火人員26日抵達火場後開始滅火，27日上午撲滅火勢，經用空拍機空勘災區，發現大面積的箭竹草坡遭無情大火燒成焦黑，畫面令人觸目驚心，幸無燒到一旁林木，不過為求火場火勢不會再延燒，救火隊員仍在現場待命，待現場狀況較為穩定後才會下山。

花蓮林管處長黃群策指出，箭竹林燃燒速度相當快速，實際燃燒面積仍待估算，事後也會調查火災發生原因，不過他也呼籲山友，在山林中使用火源需注意用火安全。