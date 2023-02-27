獨派大老辜寬敏228前1天辭世 曾說人生退場像「花道」：我在我的時代 感覺到很幸福

總統府資政辜寬敏今（27）日辭世，享耆壽97歲。前總統陳水扁感嘆說，辜老已圓滿走完人生花道，「台灣制憲之路尚未成功，凡我同志仍須努力！」阿扁還爆料，當年可以出獄，就是有辜寬敏幫他繳交保證金。

前總統陳水扁謹以《新台灣智庫》迷因圖，獻給台獨大老制憲推手-永遠的辜寬敏資政。（擷取自臉書「陳水扁新勇哥物語」）

陳水扁今天以117字在臉書追悼辜寬敏，他表示，謹以《新台灣智庫》迷因圖，獻給台獨大老制憲推手－永遠的辜寬敏資政，感念他幫阿扁繳交保證金才能出獄。

陳水扁提到，他緬懷辜寬敏將新台灣國策智庫無條件交給凱達格蘭基金會使用，大恩大德，永誌難忘，「辜老已圓滿走完人生花道，台灣制憲之路尚未成功，凡我同志仍須努力！」

前總統陳水扁兒子、高市議員陳致中今也在臉書哀悼辜寬敏，並PO出3張父子在2020年3月探望辜寬敏時的照片。陳致中提到，2010年1月辜寬敏成立新台灣國策智庫，主要原因是希望將過去阿扁總統8年執政所培養出來的政務官和人才聚集起來，不要讓他們鳥獸散。

陳致中說，辜寬敏並透過智庫平台，把這些寶貴經驗保存，透過整理，留下文字，變成著作，作為未來重新執政的重要寶庫，並在2016年捐贈給財團法人凱達格蘭基金會繼續經營。