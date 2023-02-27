近日一名北一女高二生在網路社群公開3天2夜畢業旅行行程，認為多數是不需付門票錢的免費行程，費用6450元太貴，引發爭議，校方還為此出面說明，表示若學生不滿安排可退費，早年曾多次帶北一女畢旅團的創新旅行社董事長李奇嶽表示，若按照北一女學生公開的行程走，沒有1萬2沒辦法玩，旅行社完全是看在北一女這塊招牌上，每個人能賺個300至400元就要偷笑了。

李奇嶽指出，在他唸大學時，也就是20幾年前曾多次帶北一女的畢旅團，當時也是3天2夜，行程是墾丁、劍湖山和海生館，費用也是近6千元，和現在沒有差太多，唯一不同的是劍湖山改為義大世界，同樣是吃buffet。

李奇嶽說，雖然他不是這次北一女畢旅的承辦業者，但若實際依照北一女學生公布的行程走，沒有1萬2沒辦法玩，但北一女的畢旅之所以只要6450元，原因在於學生是平日出門，人多又有學生特惠專案，加上北一女是名校有指標意義，旅行社業者多會積極爭取，所以行程才能壓到6千多，且還能住到義大天悅飯店、墾丁福華飯店等，旅行社已盡最大努力，能賺個300至400元就要偷笑了。

李奇嶽表示，北一女的畢旅有評選學生代表參與決策，這麼多年下來，有這麼多家業者得標，為什麼行程都長得差不多？就是因為學生喜歡去墾丁、愛去遊樂園。至於為什麼要去小灣沙灘活動，他說北一女希望這趟旅行有教育意義，各班級還是要有競賽活動，不是帶大家到沙灘上玩就結束。

李奇嶽認為，每個行程不可能讓人100%都滿意，旅行社會盡量滿足到90%，學生抗議對旅行社不公平，因為這行程真的賺不到錢，完全是衝著北一女的廣告招牌，才會努力去做，指標意義大於賺錢。