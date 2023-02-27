第5屆世界棒球經典賽進入倒數階段，26日中華隊與中信兄弟熱身賽就吸引滿場1萬2100球迷進場，「台灣隊長」王威晨表示，經典賽是大家關注的賽事，可以預想到屆時碰到滿場的情況，但昨天碰上母隊、打自家投手，也讓他笑說感覺怪怪的。

王威晨繼2019年世界棒球12強後再度披上中華隊戰袍，這次還扛中華隊隊長任務，他表示，剛開始集訓時一定會感覺有點陌生，但現在已慢慢進入狀況，他也有提醒隊友們照著自己的節奏去調整，「目前都已經調整的很不錯，但還差一些細節可以更好，最重要是幫助球隊贏球。」

昨天中午古巴隊先與富邦悍將進行交手，球員們也透過轉播提前看一下古巴，王威晨就提到扛第4棒的戴斯派耶（Alfredo Despaigne）爆發力很強，對開路先鋒也有印象，「他們打過很多比賽經驗一定很足夠，但相信我們還是走幾會贏球。」

古巴陣中曾來台打過12強的中日龍強力後援馬丁尼茲（Raidel Martinez）昨天賽後也提到對三壘手王威晨有印象，王威晨笑說看到新聞覺得好奇妙，但也覺得很開心有被關注。

王威晨也提到，昨天是首次在比較正式的熱身賽對上母隊，他笑說打自家投手感覺怪怪的，對到鄭浩均分別是左外野飛球、游擊滾地球出局，「他球質不錯，好險之後沒有什麼機會再遇到。」

雖然王威晨、江坤宇等主力為國效力，但兄弟也有其他球員可以補上，王威晨就十分自豪母隊的板凳深度，「他們都有把握機會證明自己，大家也因為這樣要時刻保持競爭力。」