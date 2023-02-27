低價買入高獲利是詐團的老哏話術，台中市67歲吳姓男子日前誤信靈骨塔詐騙集團，對方稱會協助「低買高賣」賺取高額價差，於是赴郵局險些匯出10幾萬元老本，郵局行員發現異狀警覺報警，經警方苦勸，並搜尋相關詐騙新聞給吳男看，才讓他打消念頭，成功保住老本。

台中市政府警察局第二分局永興派出所警員鄭敦友、陳揚儒日前下午15時許接獲郵局行員通報，有名男子欲轉帳至不明帳戶，2人立即前往了解。吳男向警方表示，欲轉帳新台幣13萬8千元至朋友帳戶，因對方告訴他以低價購買靈骨塔位後，會協助「低買高賣」可賺取高額價差，吳男不疑有他，興致勃勃地要投資這穩賺不賠的生意。

然而面對警方詢問對方相關資訊，吳男均語焉不詳，一開始說是朋友要幫忙投資靈骨塔，但對朋友的聯絡方式均不清楚，只知道對方的公司名稱，但又改過名字；警方一聽便知是詐騙，苦勸吳男打消投資的念頭，起先吳男認為自己只是先買1個塔位而已，並不是一次買大量，金額低不會被騙，警方便上網搜尋吳男所稱的公司名稱，果然早有多起詐騙新聞報導，這才讓吳男相信自己不是遇到「好康」是遇上「詐騙」。

中市警二分局指出，假借「投資靈骨塔」塔位名義詐騙常見的詐財話術包括「一塔多賣」或佯稱找到買家，要求預付手續費正式委托，先繳手續費、補稅金、加購升級套組來大量取得被害人投資金額，得手後再以各種藉口取消、拖延交易，甚至以被害人違約為由，逼其簽和解書或另簽大額合約，將被害人當肥羊剝好幾層皮。

中市警二分局分局長楊川呼籲，詐騙集團會接觸對於靈骨塔並不熟悉的民眾，藉由高獲利作為誘餌，進一步表示自己手上有許多靈骨塔物件，現在可以大量、便宜購入，既保值、可節稅，又能轉手高價售出賺取中間的價差，藉此吸引民眾上鉤，民眾有任何疑問應立即撥打165專線查證，勿輕易相信來源不明投資管道。