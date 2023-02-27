香港名媛蔡天鳳慘遭前夫碎屍 現任公婆強忍悲慟首發聲

香港28歲名媛蔡天鳳遭殘忍殺害碎屍烹煮，心狠手辣的前夫一家人全被捕，這起駭人聽聞的社會案件，震驚了她許多演藝圈好友。蔡媽媽「五姐」抖音有段蔡天鳳慶祝28歲生日片段，可見兩人感情甜蜜，連天王嫂兼閨密方媛都在場獻上祝福，幸福的畫面令許多網友為之鼻酸。

蔡天鳳不幸被鄺姓前夫一家謀殺，年僅28歲的她，不僅人美有氣質，個性還相當善良體貼，在演藝圈中擁有不少明星好友，連郭富城愛妻方媛都是她的好姊妹。蔡天鳳再婚後，與現任丈夫Chris育有2名子女，亦對Abby與前夫的2名子女視如己出，家庭溫馨美滿。

蔡媽媽「五姐」抖音帳戶中，有段去年8月蔡天鳳慶祝28歲生日的影片，壽星本人快樂與滿場嘉賓合照，而丈夫Chris亦笑容滿面，多次向愛妻獻吻，還咬住玫瑰花逗她開心，一旁的方媛還幫忙拿起手機紀錄兩人甜蜜放閃的模樣，可惜至今一切只剩追憶。

方媛與蔡天鳳兩人感情相當好。(圖/五姊抖音、蔡天鳳 IG)

香港天王郭富城老婆方媛與她感情深厚，面臨閨蜜驟逝的消息，昨（26）日晚間她在IG、微博悲痛發聲：「心情極度悲痛，此刻仍無法接受這是事實，內心難過得無法言喻，只有一千個為什麼?痛心的情緒至今仍然未能平伏！祈求安息。」郭富城隨後也分別在IG底下留言、轉發該則微博貼文，寫下「祈求安息」表達哀悼。