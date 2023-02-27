總統府資政辜寬敏今天上午因肺腺癌辭世，台灣肺癌學會秘書長柯皓文表示，在台灣超過5成的肺腺癌患者有EGFR基因突變，部分研究則發現肺腺癌和廚房油煙、空氣汙染、放射性元素有關，過去高達6到7成患者發現肺腺癌時已是第四期，但隨著低劑量電腦斷層篩檢量增加，第一期發現的比例已經上升至4到5成，建議有家族史或年齡逾45歲女性、50歲以上男性要做定期篩檢。

肺癌已連續11年登上國人癌症死因首位，而肺腺癌是最常見的肺癌類型。台灣肺癌學會秘書長、林口長庚醫院肺腫瘤及內視鏡科主治醫師柯皓文指出，肺腺癌和吸菸的關聯較低，和基因突變有關，另外有些研究發現肺腺癌和廚房油煙、空氣汙染、放射性元素有關。

柯皓文指出，第1A期肺腺癌患者有治癒可能，少於1成患者會在5年內復發；從第1B期開始，復發機率漸增，約有2成患者會在5年內復發。但值得注意的是，由於台灣肺腺癌患者帶有基因突變的比率較國外高，約5到6成肺腺癌患者都帶有EGFR基因突變，復發率恐怕較高。

肺腺癌早期沒有特別症狀，柯皓文指出，過去約有6到7成患者發現肺癌時已是第四期，隨著低劑量電腦斷層篩檢量增加，第一期發現的比例已經上升至4到5成。

目前國健署提供有肺癌家族史的50到74歲男性、45到74歲女性，每兩年一次免費篩檢補助。柯皓文建議，即使不符合補助資格，亦可自該年齡開始自費檢查，把握早期發現、早期治療的機會。