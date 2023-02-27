台北富邦勇士三月份唯一的主場周，3月18、19日勇士們將穿上制服重溫高校時光，並邀請富邦悍將的學長們進行兩校聯誼，打造「台灣大哥大 勇士中學 悍你同樂」主題周！接連兩日的賽事，勇士與台灣大哥大精心準備超豐富的周邊活動、邀請超強陣容的嘉賓及藝人到場同樂，還有眾多好禮讓勇士球迷帶回家。18日上演「雙北大戰」，勇士迎戰新北國王，19日交手新竹街口攻城獅，「台灣大哥大 勇士中學 悍你同樂」主題周，我們一起為校爭光！

台灣大哥大扶植台灣體壇不遺餘力，長期支持台北富邦勇士與富邦悍將，已連續第4年舉辦主題日活動，希望以具體行動落實企業支持帶動運動風氣的決心。台灣大總經理林之晨將於主題日第一天邀請「台灣巨砲」、富邦悍將二軍總教練陳金鋒一同擔任開球嘉賓，讓籃球、棒球體育班際交流！

除了棒壇傳奇球星蒞臨勇士主場外，林之晨總經理也於隔日賽前邀請奧運金牌、「舉重女神」郭婞淳一同為比賽開球！台灣體壇巨星眾星雲集，就在「台灣大哥大 勇士中學 悍你同樂」主題周！

除了體壇巨星之外，連續兩天皆有超強陣容的藝人舉辦賽後演唱，18日率先由日本知名偶像團的台灣姊妹團體「AKB48 Team TP」登場，緊接著還有新生代夯團「理想混蛋」擔任壓軸演出，「理想混蛋」將在勇士主場以簡單的音樂訴說深刻的感動。

9日在雲彩上跳舞的FAYE詹雯婷將來到勇士主場，過去她的歌聲陪伴無數人的青春回憶，2021年推出個人專輯《FAYE詹雯婷 在雲彩上跳舞 嘰嘰喳喳》入圍多項金曲獎提名，詹雯婷將踏上和平籃球館獻上充滿震撼及生命力的歌聲。主題周的最後壓軸，最強狼團「W0LF(S)五堅情」著陸和平籃球館。

台灣大體貼粉絲，凡進場參與主題周，皆可獲得「GeForce NOW雲端遊戲服務單日白金方案免費體驗券」及「MyMoji 30秒快速建立你的3D分身入會禮」。現場更安排「勇士出任務」關卡活動，首次於主題日現場設置2台「MyMoji元宇宙分身製造艙」，球迷可免費製作獨一無二的個人3D數位分身，結合MyMoji製作專屬AR影像和LINE動態貼圖。

參與「勇士出任務」活動還可以獲得勇士中學迷你小書包、MyVideo 7天豪華月租免費看序號卡、英雄聯盟全球限量防水杯墊、MyMusic 30天無限暢聽體驗卡等好禮，球迷觀看精彩賽事之餘，好禮拿不完！（MyMoji每日限時14:30至16:30提供服務，每日限額500名）

台灣大哥大更加碼隱藏關卡活動，球迷只要加入台灣大哥大LINE官方帳號，活動期間輸入關鍵字「勇士最強」即可參加活動，有機會抽中林志傑、張宗憲、辛特力限量簽名商品。主場神預測還有「MyVideo 365天豪華月租免費看電子序號」、由臺北保時捷提供的「LEGO 911 Turbo & 911 Targa」及SAMPO淨化空氣專家除濕機。而兩日的中場遊戲還準備超狂超豐富的好禮讓進場的勇士球迷帶回家！

富邦勇士首次與富邦悍將推出聯名商品，以悍將經典的迷彩風格加入經典藍色色系作為點綴，運用深淺色調打造豐富層次，並搭配充滿力道的全新草寫字體，同時注入勇士年度口號「One Of One只有我們」在迷彩中，代表面對挑戰無懼無畏的態度和精神。「台灣大哥大 勇士中學 悍你同樂」主題球衣將於2月27日中午12:00至3月5日中午12:00於線上商城開放預購，系列商品則於3月18日至19日勇士主場限定店開放購買。

在校園裡最受歡迎的校花校草，這兩天也會出現在勇士中學裡，3月18日賽前舉辦「悍將校草見面會」，19日賽前則會舉辦「Fubon Angels校花見面會」，兩日出席人選將日後於臺北富邦勇士官方社群另行公佈。「台灣大哥大 勇士中學 悍你同樂」主題週，3月18、19日，我們準備上課囉！