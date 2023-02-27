「林依晨二十週年粉絲見面會」去年因疫情關係而延期，26日終於以「大型睡衣Party」方式舉行！視粉絲如家人的林依晨，早早便開始籌劃，更親手縫製精美皮件小禮，送給幸運粉絲，也暖心準備1000份周子娛樂的2023年曆做為每位粉絲的小禮物，期望帶給大家一次難忘的回憶。為了這次粉絲見面會，林依晨特別邀請與她相識20年的黃子佼來擔任主持人，還有兩位與她關係匪淺的男神級神秘嘉賓共同出席這次活動。

林依晨感謝黃子佼、陳柏霖、韋禮安3男神相挺。（周子娛樂提供）

當「大仁哥」陳柏霖現身時，現場出現非常熱絡的歡呼聲，讓林依晨忍不住吃醋說：「怎麼我出場的時候你們都好冷靜啊？」陳柏霖為了挺他的「程又青」，也穿上睡衣出席，但剛巧遇上寒流來襲，單薄的睡衣讓他直打哆嗦，正好奇為何林依晨看起來不太冷，才發現原來她穿了兩條褲子！「仁青CP」也跟粉絲玩起了情境劇，重現12年前的搭檔默契。

林依晨與韋禮安PK炒飯。（周子娛樂提供）

第二位友情相挺的男神韋禮安，帶來了《我可能不會愛你》的經典片頭曲〈還是會〉與林依晨合唱，平常就很常下廚的韋禮安，也在現場跟林大廚PK「炒飯」，雖然林依晨的蛋炒飯看起來很清淡無趣，只加了蒜頭、雞蛋跟少許蔥花點綴，但她強調這是「林媽媽」配方，最後還加入了她的獨門秘方「林家不一樣醬油」，上台品嚐的粉絲們還是投給了她的炒飯，小勝了韋大廚的彩蔬火腿蛋炒飯。

粉絲的許願樹，林依晨幫大家實現願望。（周子娛樂提供）

素有環保女神之稱的林依晨之前就預告粉絲們當天可以帶著環保保鮮盒到現場來，本來猜想大概就幾個人會帶吧，沒想到全場近9成的粉絲都帶了，她開心地呼籲大家平常就要養成這樣的習慣，自帶多次性餐具，減少拋棄式餐具的使用，才能讓這個世界更健康。兩盤美味的蛋炒飯最後也由她抽出6位幸運粉絲用保鮮盒裝回家。

林依晨、陳柏霖、韋禮安與現場千位粉絲大合照。（周子娛樂提供）

這次見面會主題，林依晨跟團隊討論了很久，最後決定舉辦大型睡衣Party，本來還擔心大家會害羞，不敢一起穿睡衣出席，沒想到粉絲們都精心準備，出現各式各樣的睡衣，也有很多浴袍、毛巾、拖鞋等裝扮出現，最多的就是動物裝，現場好多隻小鴨小鵝、還有小恐龍，讓她好奇大家是不是在同一家服裝出租店租的，最終選出的最佳造型獎共有3組，一組是兩位從頭到尾都敷著面膜的女孩，她們從一進來就引起林依晨的注意了，從頭到尾都是面膜＋口罩的造型，不但有精心準備cosplay之外，還很守規矩的把口罩戴好好，主持人佼哥忍不住提醒他們記得要噴點水，不然等下面膜會在臉上龜裂。還有一組3位好朋友一同扮成同款鴨子裝，最可愛的是他們還穿上了小鴨的腳蹼鞋，乍看就是一組小鴨團體。最後一位是穿著浴袍的女孩，意外的跟林依晨戴了相同的髮飾！果然是很懂她的粉絲。

在第一個熱身的大型剪刀石頭布遊戲中，林依晨在最後4人廝殺的時候突然加碼玩海帶拳，原本以為會因此而難倒粉絲，沒想到在3種拳式的選擇之下，竟然4個人都跟她不一樣！這種極低的機率，讓她開心地說其實「我就是想送禮物啦！」

這次活動收入將由林依晨後援會代表所有的粉絲一起捐給陽光基金會、聯合勸募協會及相信動物協會，希望能為這些社福團體協會盡一點綿薄之力。今年的林依晨有很多戲劇邀約，目前正在拍攝徐譽庭導演的影集，接下來還會有一部影集跟兩部電影的計畫，角色都跟之前的完全不同，對自己也是一個新的嘗試與挑戰。依晨也希望未來能夠有更多的可能性，可以繼續拍攝許多好的作品帶給大家。