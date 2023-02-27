國民黨立委李貴敏的母親黃鶴美。（李貴敏辦公室提供）

國民黨立法委員李貴敏明將出席台北市228協會協辦的228事件76周年追思活動。外界鮮少知道，她的家庭與228事件有段特殊因緣，他父母的相遇宛如一段顛沛流離下的愛情傳奇。

李貴敏是警眷子弟，父親李鳳洲從警界退休，母親黃鶴美一生在馬偕醫院藥局服務。黃鶴美家族跟長老教會關係深厚，舅舅和表哥都是頗有名望的牧師。

李鳳洲早年只是來自東北的流亡學生，因為國共內戰爆發，跟隨老師逃難來台。到了台灣，連認識的人都沒有，也沒有工作，身無分文，只能打些零工度日。

原本，離鄉背井的李鳳洲與家境小康的黃鶴美，人生毫無任何交集。但是，二二八事件讓原本天南地北的兩人意外地相遇。為躲避街頭騷亂與追打，完全不會台語的李鳳洲在巷子裡躲藏，被黃鶴美遇見。情急之下，黃鶴美一把將李鳳洲拉進教會藏起來，兩人就這麼認識了。

宛如電影和小說情節，李鳳洲在教會獲得庇蔭，黃鶴美的哥哥讓李鳳洲在教會幫忙，對外稱李鳳洲是「啞巴」，幫他掩飾他不會台語的問題。教會的愛與寬容，讓李鳳洲度過了那段外省族群風聲鶴唳的緊張時刻。

黃鶴美這位來自大家族並在馬偕醫院當藥劑生的大小姐，偏偏愛上了身無分文的窮學生，不管長輩反對，也無視其他醫師的追求，就是嫁定了李鳳洲。而李鳳洲這個窮學生，走過了千山萬水，卻在台灣建立家庭，展開了全新的人生。

李貴敏說，從有記憶以來，不曾看過父母吵架，兩人一生相知、相互尊重。多年前，李貴敏帶著已退休的父母去日本旅遊，英語流利的她，偏偏「五十音不全」。此時爸媽趕緊上場救援，她才發現，原來，在東北長大的父親也能說流利日語，但因為尊重爸爸對日本的戰爭情結、國仇家恨，打小受日式教育的李媽媽在家不曾說日語。父親則受母親與宗教影響，放下心中的家國之恨，成為虔誠基督徒。

李貴敏說，228事件是如此不幸，讓許多人蒙受苦難，後人當然要謹記教訓。她父母因228相遇、相愛的傳奇，也是大時代最好的見證，讓她感受到228不只是悲情，更有許多人性光輝、溫暖與相互扶持。

李貴敏說，見證過父母的傳奇後，只覺得動盪年代的愛實在太悲情、太辛苦了，她的父親能平安流亡到台灣，再平安度過228，只能說是無限的幸運，以及上帝的眷顧。「戰亂是所有人的悲劇，只希望我們後代的愛情是平平安安的小團圓，不要再受到戰火的考驗了。」