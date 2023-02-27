新北市政府自2019年起跨局處推動青春山海線計畫，經發局串聯青春山海線8個行政區的特色店家，提供優惠和特色店家輔導，提升在地業者商機和消費體驗。疫情趨緩，口罩禁令也開始逐步鬆綁，經發局歡迎大家呼朋引伴到青春山海線遊玩，體驗山海線的好山好水，到特色店家消費享優惠。

經發局長何怡明表示，經發局自2021年起結合青春山海線在地食材，輔導業者開發新商品與改良包裝設計，打造14款伴手禮商品，並推出2款山海線禮盒，協助業者將產品拓展至通路販售，截至2022年底已累積創造450萬元銷售額。

經發局今年起開始推動青春山海線特色店家輔導，依據店家背景故事、特色商品及服務，以群聚或個別店家輔導模式，透過品牌視覺設計、創新商品開發、場域布置及改造等，協助在地業者提升消費體驗，提升經營能量。

將於5月展現輔導成果，深化青春山海線特色商品品牌形象，也期望在疫情舒緩後，盡速帶動在地特色產業發展，帶領業者搶攻無口罩消費經濟，提振疫後的消費力。

經發局表示，這次由「青春山海線特色店家輔導」遴選群聚型的特色店家中，三芝一、二號倉庫集結自然藝境咖啡與番婆林休閒農場，以在地特色伴手禮、藝術及農業異業聯盟方式，設計統一性視覺旅遊牆，整合周邊吃喝玩樂各種資訊、商品包裝改良設計等，打造三芝示範整合平台，進而吸引更多在地特色業者加入，活絡當地商機。

金山區群聚型特色店家有汪汪地瓜園、熊熊花圃坊、金山芋圓、富品家、寧靜海香草園、坵隱農場、阿嬤ㄟ等路、流浪者有限公司等業者，透過輔導商家空間改造及視覺優化、產品包裝設計改善、軟體系統升級、體驗包設計等，串聯在地伴手禮、美食、文化、觀光等不同產業跨域結合，導入體驗經濟，發展金山農遊體驗行程，創造更多觀光人潮，提振消費力。