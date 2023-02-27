辜寬敏97歲逝世 阿扁爆料：他幫繳保證金才能出獄

總統府資政暨台灣制憲基金會董事長辜寬敏27日上午辭世，享耆壽97歲。總統蔡英文聞訊後深感不捨與哀悼，並感念辜寬敏一生守護台灣主體性。回顧辜寬敏近一世紀人生，經常快人快語甚至語出驚人，例如曾公開稱「穿裙子不能當三軍統帥」，反挨批沙文主義；但2019年時辜改口表示，台灣歷史裡，蔡英文是第一個女性做總統，「我們絕對不能讓她連任失敗」。

依《中央社》報導，辜寬敏出生鹿港辜家，父親為辜顯榮、同父異母哥哥則為已故海基會董事長辜振甫。辜寬敏昔與黨外運動人士在日本成立台獨聯盟，1972年秘密返台，與時任行政院副院長蔣經國見面。辜寬敏在回憶錄中曾提到，當時雙方約定秘密會面，他在蔣面前談把身分證的「籍貫」拿掉，減緩外省人與本省人差別問題。但也表示反攻大陸是「痴人說夢」，讓蔣的臉色很難看。

辜寬敏也曾發表帶有性別歧視的言論，引發不小爭議。2006年，辜寬敏曾說「穿裙子的不適合當三軍統帥」，暗批呂秀蓮不適合擔任總統。2007年時，呂秀蓮親自拜訪辜寬敏，辜寬敏當時表示，他的想法沒變，「穿裙子的不適合當三軍統帥」一語是考慮到台海兩岸問題，並非針對呂秀蓮。

2008年時，辜寬敏也曾公開批評準備要選民進黨主席的蔡英文「能將民進黨的未來交給一位沒有結婚的小姐？難道民進黨都沒有人了嗎？」辜寬敏當時強調，他不是不尊重女性，也不是看不起女性，但台灣仍是以男性為中心的社會，男人要負最大責任，所以他主張「民進黨的問題也應由男人負責」。不過2019年時，辜寬敏提到他曾講過「穿裙不適合當總統」，但是台灣的歷史上，女性當總統，蔡英文是第一個，呼籲絕不能讓她連任失敗。

至於感情世界，《中央社》報導，辜寬敏2015年到母校台大演講時，曾坦言自己是「花花公子」。辜寬敏在香港與第一任妻子蔡國儀結婚，辜寬敏在演講中表示，此生影響他最重要的兩個人，除了彭明敏，另一人就是蔡國儀。辜寬敏一共有四位太太，除蔡國儀外，第二任是日本籍的清水五十鈴，第三任戴淑華，第四任是本省籍的王美琇，也是現任太太。第二任及第三任雖未正式辦理結婚儀式，但辜寬敏仍稱她們太太。