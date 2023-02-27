苗警處理酒醉滋擾案 圍觀醉男亂入挑釁被壓制上銬

苗栗縣27歲胡姓男子與36歲李姓男子，27日凌晨1時47分，在苗栗市1家KTV唱歌喝酒後準備離開時，兩人發生口角爭執，警方獲報到場協助排解，才沒發生進一步衝突，未料一旁喝醉圍觀31歲羅姓男子，突然上前挑釁警方，與員警發生拉扯，隨後被壓制上銬帶回管束。

根據了解，李、胡男互為朋友關係，26日跟一群友人相約到KTV喝酒唱歌，兩人因為喝醉在店家門外發生口角衝突，不論其他友人如何相勸都不願罷休。

苗栗警分局當時也有派遣警力，在這家KTV門口駐守，防止民眾酒後滋事，發現李、胡兩人發生衝突，隨即通報啟動快打警力到場。

最後李、胡經友人跟警方排解後，並未發生進一步衝突，沒想到在旁圍觀的羅男，帶有醉意上前挑釁警方維持秩序，員警當下要羅男離開，但羅不聽勸還上前跟員警拉扯，為避免酒醉羅男再有滋擾情事及保護其人身安全，在場員警隨即將他壓制上銬，並帶回施予保護管束。

苗栗警分局呼籲民眾，遇有糾紛案件，應理性處理，絕不可使用暴力解決，警方也不容許任何暴力事件發生，對於暴力或其他非法方式介入，必定依法究辦。